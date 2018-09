Treball fixa serveis mínims de fins al 40% en la vaga de metro

Serveis mínims del 40% en hora punta per a aquest divendres, dia 21, l'únic dia laborable dels quatre a Barcelona en què està prevista la vaga de metro. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fixat aquest dimarts els serveis mínims de la convocatòria d'aturades parcials prevista per als dies 21 a 24 de setembre, que coincidirà de ple amb les Festes de la Mercè.

A falta d'un acord que la freni definitivament i encara que dimecres és l'última oportunitat perquè la reunió de mediació entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el comitè d'empresa pugui resoldre el conflicte, Treball ha ordenat que el metro funcioni divendres en el 40% del servei en hora punta: de set a nou del matí i de set a vuit del vespre. Entre les vuit vespre fins a dos quarts d'onze de la nit només es cobrirà el 20% del servei.

Dissabte, 22 de setembre, i diumenge, 23, els serveis mínims seran del 33% d'onze del matí a una del migdia i de set del vespre a dos quarts d'onze de la nit. Dilluns, no laborable a Barcelona perquè és festiu local per la Mercè, la plantilla del metro farà vaga des de les 10.19 h fins a les 12.19 h; des de les 17.44 h fins a les 19.44 h, i des de les 22.50 h fins a les 00.50 h. En aquest tram horari, el servei també serà del 33%.

El departament de Treball farà un nou intent per desconvocar la vaga que vol fer el comitè d'empresa per denunciar el que consideren un incompliment del conveni col·lectiu per part de TMB en relació amb horaris aquest dimecres a les onze del matí.