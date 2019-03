Treballadors socials veuen un "error" col·lectiu no haver previngut el doble crim de Godella

El Consell General del Treball Social i el Col·legi Oficial de València han lamentat que, "més enllà de la correcta aplicació dels protocols d'atenció", hi hagi hagut "un error com a col·lectivitat no havent sabut prevenir adequadament" el doble crim de Godella, que es va saldar amb la mort de dos menors, un nen de tres anys i mig i una nena de cinc mesos, presumptament a mans dels pares.

En aquest sentit recorden que els sistemes sanitari, educatiu i judicial, les forces i cossos de seguretat, els serveis socials, la família, el veïnat i altres organitzacions socials han tingut "relació amb l'entorn directe en el qual es van moure aquests nens". És a dir, "la societat en conjunt de forma corresponsable va participar en la seva atenció en un moment o un altre de les seves vides", han indicat en un comunicat.

Arran d'aquesta situació, els treballadors socials reclamen un "augment de la corresponsabilitat social respecte a l'atenció de situacions de violència en general i de violència contra infants i adolescents en particular", i adverteixen de la "clara insuficiència de recursos en la proximitat". Per això demanen un "reforç" en els serveis socials d'atenció primària.

El col·lectiu assegura sentir-se "responsable" de la "implementació, desenvolupament i millora constant dels protocols per atendre i prevenir situacions de risc que puguin abocar a la vulneració dels drets d'aquells que més necessiten la garantia". Tot i així, admet que "no hi ha protocols de risc zero".

El col·lectiu professional apunta a la "necessitat d'una garantia de continuïtat de l'atenció". Per assolir-ho, "l'atenció social, sanitària i educativa han d'actuar de manera sinèrgica", mitjançant les xarxes assistencials i d'atenció que permetin a la ciutadania transitar pels sistemes de forma fluïda i sense dissolució de continuïtat.

"Indicis clars"

En el cas del doble crim de Godella, les associacions de treballadores i treballadors socials de l'Estat i de València recorden que "calen indicis clars per a l'actuació professional i del sistema", i asseguren que és evident la necessitat de reforçar els serveis socials d'atenció primària.

En aquest sentit, apunten que "la clara insuficiència de recursos en la proximitat fa que sigui necessari l'enfortiment de serveis de suport" a les famílies, tant per a la prevenció com per a l'acompanyament a totes les comunitats, el reforç del paper dels municipis en la detecció de risc i la posada en marxa de mesures, així com la detecció precoç i l'activació dels procediments d'urgència.