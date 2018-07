Investiguen un intent d'agressió sexual a Salou

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves, dos d'ells menors d'edat, acusats d'intentar agredir sexualment una dona. Presumptament, la van tirar a terra i li van clavar cops de peu per haver-se resistit. Segons han informat fonts de la policia, els joves, de nacionalitat francesa, van abordar la víctima, que és major d'edat i de nacionalitat espanyola, dissabte cap a les quatre de la matinada en una zona d'oci nocturn de Salou (Tarragonès) i després d'agredir-la van fugir.

La noia va denunciar els fets a la policia, que hores després va detenir els tres sospitosos com a presumptes autors d'un intent d'agressió sexual i lesions.

Els tres detinguts han quedat en llibertat provisional després de prestar declaració i que la víctima no els reconegués en les sis rodes de reconeixement que s'han organitzat -dues per a cada detingut-. La fiscalia, com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no ha demanat cap mesura cautelar. Tots han quedat en llibertat provisional, però estan investigats pel delicte d'agressió sexual en grau de temptativa.