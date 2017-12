Tret de sortida al Gran Recapte del Banc dels Aliments

El Gran Recapte del Banc dels Aliments ha començat aquest divendres a les nou del matí a més de 2.500 punts de recollida habilitats a Catalunya. Durant tot el divendres i el matí de dissabte els ciutadans podran adreçar-se a aquests punts per fer donacions de menjar. Els aliments que més es necessiten són oli, llet i conserves de verdura, conserves de peix i llegums - aliments que puguin emmagatzemar-se durant una llarg període de temps. Una vegada recollits els productes, els voluntaris de la campanya els classificaran i els emmagatzemaran en la nau que ha estat finalment cedida per l'empresa ZAL. Aquesta recollida servirà per abastir els magatzems del Banc d'Aliments. La responsable de la campanya, Sabine Hindersin, explica com és d'important participar-hi: "El Gran Recapte suposa donar menjar durant un trimestre a les prop de 250.000 persones que atenem tot Catalunya".

El Gran Recapte ha aconseguit aquest any un rècord de voluntaris. Fins a 27.000 persones ajuden en els diferents punts de recollida d'aliments. Els voluntaris asseguren que cada any repeteixen l'experiència perquè és enriquidora. La Cinta té 80 anys i és la coordinadora de tres punts de recollida de la Zona Franca. Per a ella el Gran Recapte és clau per donar menjar a les famílies amb més necessitat: "Encara que sembli que no hi ha tanta necessitat, encara que sembli que anem cap a millor després de la crisi, això no és així. Encara hi ha moltes famílies que passen gana".

El Banc d'Aliments mobilitza prop d'un milió i mig de donants. Des de l'organització agraeixen la solidaritat de la ciutadania i també la tasca dels voluntaris, ja que sense ells el Gran Recapte no seria possible. El Banc d'Aliments calcula que amb el que recapten poden ajudar al 2% de la població catalana, que són aquells en situació de pobresa més severa.