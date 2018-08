Troben un cadàver embolicat en plàstics en un garatge d'una casa de Sils

Els Mossos d'Esquadra han localitzat un cadàver embolicat en plàstics en un garatge d'una casa de la urbanització Vallcanera de Sils, a la Selva. El cos estava en un estat avançat de descomposició però els investigadors sospiten que es podria tractar d'una dona de 62 que vivia a la casa amb el seu fill i que fa mesos que està desapareguda. Caldrà esperar al resultat de l'autòpsia, que està previst que se li faci dissabte al matí, per esbrinar les causes de la mort i per confirmar la identitat. La comitiva judicial, desplaçada al lloc dels fets, ha fet l'aixecament de cadàver aquest divendres. Segons els veïns, no hi havia ni rastre de la dona des del novembre passat i la investigació ha portat els Mossos a entrar al domicili, on han trobat el cadàver.

De fet, arran de la desaparició, la policia catalana va obrir una investigació i aquest divendres ha entrat al domicili. Un cop dins, al garatge han localitzat un cadàver en avançat estat de descomposició i envoltat en plàstics. Fins al lloc s'hi ha desplaçat la comitiva judicial i els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que han fet una primera inspecció ocular de la casa. Després de fer l'aixecament de cadàver, el servei funerari ha traslladat el cos fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on està previst que els forenses li facin l'autòpsia per determinar les causes de la mort i aclarir si es va tractar d'una mort violenta. Per l'estat avançat de descomposició, fins al moment no s'ha pogut determinar si té signes de violència.

El cas es troba sota secret de sumari. Els Mossos d’Esquadra estan buscant el fill de la dona, del qual no consten antecedents, i que fa una setmana que ha desaparegut de la població.