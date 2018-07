Troben morts un matrimoni i els seus dos fills a casa seva a Tenerife

Quatre persones d'una mateixa família, un matrimoni i els seus dos fills menors d'edat, han aparegut aquest dilluns mortes a la casa on vivien, a La Orotava, al nord de Tenerife.

Fonts de la Guàrdia Civil han indicat a Efe que els cadàvers de les quatre persones han estat localitzats a casa seva. L'institut armat, que s'ha fet càrrec de les investigacions, no descarta cap hipòtesi sobre el succés.

De moment se sap que el pare de la família és un brigada de l'exèrcit de 45 anys, que ha aparegut penjat d'una corda. Els cossos sense vida de la dona, de 32 anys, i de les dues filles menors d'edat -d'entre tres i sis anys- han aparegut en una altra habitació de la casa i, segons les primeres investigacions, no tenen signes de violència. Els quatre membres de la família són espanyols.

S'ha trobat una nota

L'alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha negat que s'hagin utilitzat armes de foc i ha explicat que els investigadors han trobat una nota, encara que se'n desconeix l'autor i el contingut. Fonts de la Guàrdia Civil no han confirmat aquesta dada.

Segons el regidor Narciso Pérez, hi ha "molta consternació" entre familiars i veïns del municipi. També ha dit que no hi havia denúncies prèvies entre les parts.