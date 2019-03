Turisme de la Generalitat preveu que aquest estiu sigui "similar" al del 2018

El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha augurat aquest divendres que l'estiu d'aquest any tindrà un "comportament similar al del 2018", que es va caracteritzar per una certa contenció en el nombre de visites però no en la despesa dels turistes.

"No ens preocupa sempre que se segueixi incrementant el nivell de despesa, que és el que pensem que passarà", ha assenyalat en la roda de premsa de presentació del saló B-Travel, que la setmana vinent tindrà lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Bono ha assegurat que la Generalitat té "bones sensacions pel comportament del mercat rus", malgrat que estan en alerta per com actuarà el mercat britànic, tot i que ha rebutjat donar una xifra.

"M'agrada poc parlar de previsions, perquè les variables són múltiples, algunes no estan sota el teu control i perquè un exercici de síntesi amb un simple percentatge és difícil per la complexitat i diversitat del nostre sector", ha argumentat.

Al preguntar-li per què Catalunya ha passat del primer al cinquè lloc en competitivitat turística segons Exceltur, Bono ha assegurat que no coneix amb detall l'anàlisi d'aquest lobi turístic i ha qüestionat que hagi tingut en compte "el rol de l'administració en el camp de la planificació i l'orientació estratègica".

"Hem seguit liderant l'activitat turística en el conjunt de l'estat espanyol el 2018" amb millors dinàmiques de creixement de la despesa per visitant que altres comunitats, ha subratllat.