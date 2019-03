La UAB investiga una catedràtica per fer contractes amb l'empresa de la seva filla

La catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixes està sent investigada per la mateixa universitat per presumptament haver concedit contractes a una societat administrada per la seva filla. Segons ha explicat 'Eldiario.es', la UAB ha obert un expedient a Freixes, una de les cares visibles de Societat Civil Catalana (SCC) i una de les impulsores de Concòrdia Cívica, una organització unionista que dona veu a entitats constitucionalistes, per saber si ha adjudicat diners provinents d'un fons europeu a la seva empresa.

Segons aquest mitjà, l'empresa Institut Europeu del Dret, administrada per Freixes i la seva filla, va ser contractada diverses vegades pel grup d'investigació que lidera la catedràtica. Tot i això, no se sap el nombre exacte de contractes, malgrat que aquest diari sí que ha descobert un projecte sobre violència masclista que hauria rebut més de 18.000 euros.

La universitat ha obert l'expedient després que 'Eldiario.es' reclamés les despeses i factures dels projectes d'investigació de Freixes i la UAB es negués a facilitar aquesta informació, segons el mitjà. La comissió de transparència de la Generalitat hauria dictat resolucions que obliguen la universitat a facilitar aquests documents i, en advertir-li de possibles sancions si no col·laborava, la universitat va començar a investigar. Freixes no ha fet cap declaració.