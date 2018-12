La UE pacta la nova normativa per reduir els plàstics però no força els països a complir objectius concrets

Un pas més (i aquest més definitiu) per començar una guerra sense precedents contra els plàstics d'un sol ús a Europa. Aquest dimecres al matí el Parlament Europeu i el Consell han arribat a un acord polític que fixa la base de la nova directiva per a la reducció dels plàstics d'un sol ús a la Unió Europea. Com passa habitualment en aquestes negociacions, la proposta que havia aprovat l'Eurocambra a finals d'octubre era una mica més ambiciosa, però l'acord final es queda amb bona part de les mesures inicialment plantejades. Es confirma la prohibició de productes com ara els coberts i plats de plàstic, els bastonets de les orelles o les capses on es posa el menjar ràpid. Això sí, també com passa sovint en la legislació europea, l'acord només insta els països a reduir el consum de plàstic de manera significativa, però no fixa objectius concrets a mitjà i a curt termini.

Es tracta d'un acord provisional que ara haurà de tornar a ser aprovat pel Parlament Europeu (més ambiciós) i també pel Consell Europeu. Una vegada passi superi els tràmits i sigui publicada com a directiva, els estats tindran dos anys per aplicar-la.

Què implicarà la normativa?

El primer pas passa per la reducció dels plàstics d'un sol ús a través de la prohibició de certs productes fabricats amb aquest material. Quedaran prohibits a partir del 2021:

Coberts de plàstic (forquilles, ganivets, culleres i bastonets)

Plats de plàstic

Canyetes de plàstic

Bastonets de les orelles

Envasos de menjar i de beure fets de poliestirè expandit com els que utilitzen les cadenes de menjar ràpid

Productes fets de plàstic oxodegradables (dels quals estan fetes sovint les bosses d'escombraries)

A banda de la llista negra de productes, els estats hauran de "prendre les mesures necessàries per arribar a una reducció mesurable i quantitativa" del consum dels envasos de plàstic que es fan servir també per posar-hi menjar ràpid o per emportar i que no són de poliestirè. Tot i això, com apunta l'organització Rethink Plastic', no es fixen objectius concrets als estats pel que fa a aquesta reducció en el consum i es deixa a les mans de cada país.

"La UE mereix un elogi per ser la primera regió que introdueix noves normes per reduir els plàstics d'un sol ús i reduir la contaminació que el plàstic provoca a les nostres terres, rius i oceans. El que és menys lloable és que el lobi dels plàstics –amb suport d'alguns governs– hagi aconseguit ajornar i afeblir l'ambició", diu Meadhbh Bolger, membre de Rethink Plastic.

La proposta de l'Eurocambra establia uns percentatges de reducció clars a un termini temporal curt que ara, amb l'acord assolit aquesta matinada, queda només en l'obligació que el 2030 totes les ampolles de plàstic hagin de tenir un 30% de contingut reciclat. La proposta dels parlamentaris era d'un 35% el 2025.

L'exigència pel que fa a la recollida d'ampolles de plàstic de begudes i refrescos també es modifica. S'haurà d'arribar a una taxa de recollida del 90% el 2029 i així la UE dona un marge de quatre anys més als estats per complir aquest objectiu. El 2025, la taxa de recollida de les ampolles haurà de ser del 77%.

Les entitats ambientalistes han rebut amb satisfacció que el text final inclogui uns estàndards de reciclatge d'ampolles de refresc. Consideren que la implantació de sistemes de dipòsit i retorn d'envasos que ja funcionen a alguns estat i que d'altres, com el Regne Unit, implantaran els propers anys acabaran sent la tònica a Europa. "Com a molt tard el 2024 tots els estats hauran de tenir en marxa un sistemà de dipòsit per a ampolles de plàstic si volen complir amb els objectius", ha defensat el director de Zero Waste Europe, Joan Marc Simon.