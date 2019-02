La UPC vol més talent femení: un terç dels estudiants han de ser noies en cinc anys

Les dones són el 50% de la població però representen només el 25% en els estudis de tecnologia i enginyeria. Per assolir la paritat en aquestes carreres, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha posat en marxa aquest curs un programa destinat a nenes d'entre 9 i 14 anys per atraure el talent femení. L'objectiu a curt termini és aconseguir que en cinc anys es passi del 25% actual a un 30% de dones en aquests estudis.

"No podem perdre talent", ha reivindicat Núria Garrido, vicerectora de docència i estudiantat de la UPC, que ha subratllat que per aconseguir-ho cal "despertar vocacions científiques i trencar estereotips" de gènere en aquests àmbits. I això, ha dit, es pot fer des de la universitat.

Així, la UPC impulsa des d'aquest any el programa Aquí STEAM –així s'anomenen en anglès les sigles de les àrees de ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques–, que té l'objectiu de fer accions que informin, creïn models i unifiquin les iniciatives de persones i institucions que treballin en aquest sentit. Per això, es desenvoluparà una plataforma online que aglutini i creï comunitat entre tots els actors que s'estan movent per promoure les vocacions tecnològiques entre les noies. "No ha de ser un plafó d'anuncis, sinó que la idea és connectar-los per fer xarxa i fer comunitat", ha dit Garrido.

Segons la UPC, per revertir les dades cal trencar estereotips quan els estudiants són molt joves perquè quan arriben a batxillerat ja tenen molts prejudicis en aquest sentit. Així, s'impulsen dues accions: es crearà el segell Escoles STEAM Aquí, semblant al segell d'escoles verdes, per reconèixer els centres que fan iniciatives per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les dones; i també es distribuirà una agenda escolar en què es facin visibles els referents femenins actuals d'aquests sectors.

Les dades evidencien que hi ha molta feina per fer: els estudis de grau universitari amb menys estudiants matriculades a la UPC són enginyeria informàtica (14%), enginyeria de la telecomunicació (19%), enginyeries naval, marina i nàutica (16%), enginyeria industrial (20%) i enginyeria aeroespacial (24%).

Donar referents, abolir estereotips

En paral·lel, la UPC també segueix impulsant altres programes per aconseguir més presència d'estudiants femenines a les aules. N'és un exemple el programa +NoiesTIC, que vol fomentar la presència de dones en l'àmbit de les tecnologies de la informació –un dels menys paritaris–, i que a través de la iniciativa 'Una enginyera a cada escola' ha aconseguit que 23 centres de Barcelona rebin la visita d'una enginyera perquè expliqui als alumnes la feina que fa i ajudi a trencar estereotips tant de la feina com de gènere.

"Ens hauria anat molt bé tenir models de referència", ha dit Núria Obiols, exestudiant de la UPC i que ara treballa a la Capitania Marítima a Tarragona, durant un debat a la Jornada d'Igualtat de la Universitat. Paz Murillo, professora de la UPC i responsable d'igualtat, ha afirmat que "reivindica les estudiants mediocres". "D'alumnes nois mediocres ja en tenim, jo també vull estudiants noies mediocres perquè voldrà dir que hi ha moltes noies a classe", ha exemplificat.

De fet, les dades de presència femenina als graus d'enginyeria són especialment alarmants tenint en compte que nens i nenes tenen les mateixes habilitats i capacitats en l'aprenentatge de les tecnologies, però elles infravaloren les seves competències a causa dels estereotips de gènere, que esbiaixen les seves expectatives professionals, segons han denunciat des de la UPC.