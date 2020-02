El Govern negocia amb l’Estat ampliar 15 anys el servei de Renfe a Rodalies

260x366 Imatge d’un tren de Rodalies en una zona pròxima a l’Estació de França, a Barcelona / CÈLIA ATSET Imatge d’un tren de Rodalies en una zona pròxima a l’Estació de França, a Barcelona / CÈLIA ATSET

La Generalitat i el govern de l’Estat estan negociant l’ampliació del servei de Renfe a Rodalies per 15 anys més, que inclouria la renovació de la flota de trens. Així ho va revelar ahir el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Govern, Isidre Gavín, després de la reunió de la Plataforma de la Línia Lleida-Manresa, a la Diputació de Lleida. Amb tot, aquest acord està encara subjecte a condicionants relacionats amb el que Gavín va anomenar “el traspàs fake ” de Rodalies del 2010.

“En aquests moments tenim un contracte a punt de signar que se signaria en el context que es resolgui el traspàs d’una vegada per totes, és a dir, que es passin els diners”, va explicar el secretari d’Infraestructures. “El traspàs de fa deu anys és un fake, hi va haver un acord de la comissió mixta de traspassos i valoracions de passar els diners de la gestió i el servei i signar un contracte, i això no es va arribar a fer”, va afegir.

Isidre Gavín va remarcar que dels 4.000 milions previstos en el pla d’inversions que acompanyava el traspàs, l’Estat només n’ha executat un 14%. Gavín no obvia el clima positiu d’entesa i col·laboració existent amb els responsables del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en aquest sentit, apunta que “hi ha condicions perquè, si hi ha voluntat política, el traspàs es pugui fer en un període curt de temps”. L’escenari, segons el secretari d’Infraestructures, “és refer tot això de dalt a baix, que aquests diners es traspassin”.

Amb tot, Gavín també va ressaltar que la Generalitat ha preparat un contracte “adequat” per a Renfe de fins a quinze anys de servei perquè l’operadora pugui amortitzar la compra de nous trens per a Rodalies, mentre que el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, va insistir que l’acord vigent per ara és el del 2011: “L’Estat té la competència de les vies i les infraestructures, mentre a la Generalitat li correspon posar nous trens i incrementar el nombre de freqüències”. Crespín, en relació també a les millores a la línia Lleida-Manresa, tampoc va amagar el context d’àmplies negociacions entre els dos governs: “Tot això costa diners, d’això tothom n’ha de ser conscient, que un sí o un no als pressupostos de l’Estat pot anar encaminat en aquest cas per fer un pas endavant o no en aquesta inversió”.

Pel que fa a Lleida, Gavín va indicar que d’aquí dos o tres mesos presentarà la proposta de noves Rodalies, que preveu, a més, el servei de bus, i que d’aquí poques setmanes s’engegarà un bitllet combinat de l’alta velocitat amb altres línies. Isidre Gavín ha dit que el Govern no vol esperar a tenir aquesta proposta de millora de la mobilitat en transport públic a Lleida fins que el govern de l’Estat acabi completant el traspàs de la gestió del servei Rodalies Catalunya a la Generalitat, ni tampoc al fet que Renfe acabi materialitzant la renovació de la flota de trens compromesa.