La Vall d'Hebron utilitza la robòtica per operar els afectats per l'apnea del son

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer centre català a usar la cirurgia robòtica per operar la Síndrome d'Apnea Obstructiva del Son, un problema de salut cada vegada més important, que afecta entre el 4 i el 6% dels homes i entre el 2 i el 4% de les dones.

L'equip del Servei d'Otorinolaringologia Vall d'Hebron, liderat pel seu cap de servei, Juan Lorente, ha fet servir el Sistema Da Vinci, que permet reduir el temps d'intervenció, no realitzar incisions i una recuperació més ràpida dels pacients.

L'equip mèdic ha utilitzat amb èxit aquesta tècnica per tractar set pacients, i Lorente ha assegurat que "la cirurgia robòtica transoral és un pas endavant en l'evolució de la cirurgia mínimament invasiva en la patologia faringolaríngea". Segons ha assegurat, la seva aplicació permet una millor visió de la zona que cal intervenir i més llibertat de manipulació.

La hipofaringe -la part més inferior de la faringe-, i la base de la llengua són dos components anatòmics d'obstrucció importants en aquesta patologia. La utilització del Sistema Da Vinci per a la resecció de part d'aquestes estructures, de difícil accés per via convencional, permet un abordatge mínimament invasiu, sense traqueotomia, i, alhora, reduir el temps d'intervenció i l'estada hospitalària mitjana, així com les seqüeles estètiques i funcionals que pot patir el pacient.

Comparat amb els altres tipus d'abordatge, la cirurgia robòtica aconsegueix una major resecció de teixit, redueix el nombre d'apnees, garanteix menys somnolència diürna i una millor oxigenació nocturna. En la intervenció, els cirurgians tenen una visió de l'àrea millor i més estable i un control més precís dels instruments, amb més llibertat de moviments.