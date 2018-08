Valls basteix el seu propi projecte per a Barcelona

Una de les principals incògnites sobre l’anunciada candidatura de Manuel Valls -que encara no està oficialment confirmada-és la fórmula amb què es presentarà per disputar l’alcaldia de Barcelona. Tot i que en un primer moment Ciutadans aspirava a capitalitzar la figura de l’ex primer ministre francès com a cap de llista, Valls va deixar clar aviat que si es presenta a les municipals ho farà amb el seu propi projecte, del qual el partit d’Albert Rivera en serà només una part.

El francès ho va confirmar ahir en una entrevista a Le Monde, en què va explicar que segueix “en fase de reflexió”, però que si finalment decideix fer el pas serà “com a independent amb una plataforma àmplia de personalitats que vinguin de formacions polítiques diferents (socialistes, Cs), però també de sectors catalanistes i membres de la societat civil”. Segons va insistir, el partit taronja està “d’acord” amb la fórmula.

En aquest sentit, segons ha sabut l’ARA, Valls ja s’ha reunit amb membres de l’antiga CiU, com el líder de Lliures Antoni Fernández Teixidó, o representants del grup de joves empresaris Twenty50, del qual forma part Roger Montañola. Més enllà de les trobades, Lliures no li ha donat suport oficialment.

Aquestes són algunes de les desenes de reunions privades que l’ex primer ministre ha mantingut aquest estiu amb l’objectiu, apunta una font empresarial coneixedora de les trobades, de guanyar suports entre l’elit barcelonina. Valls s’ha reunit amb empresaris com Luis Conde i membres de la família Puig; el director de l’editorial Anagrama, Jorge Herralde, i altres figures del món cultural. Un equip de voluntaris l’assessora per dissenyar una estratègia per a la ciutat. Aquest setembre s’anunciarà la decisió última del francès, que dirà que sí “en un 96%”, segons un membre de Cs.

En el procés per bastir la candidatura, Valls ha anat per lliure: més del que hauria desitjat Cs. D’entrada, el partit era reaci a integrar-se en una plataforma transversal: Albert Rivera va afirmar als mitjans que havia ofert al francès liderar únicament la candidatura de Ciutadans. No obstant això, el francès va declarar poc després que preferia construir una plataforma transversal, cosa que la formació liberal ha acabat acatant.

No obstant això, el cop d’efecte polític que va suposar per a Rivera apuntant-se el fitxatge de l’ex primer ministre francès ha allunyat tant PP com PSC de la candidatura, conscients que Cs capitalitzaria el possible èxit de Valls al consistori. Així, tot i que el francès s’ha reunit amb representants dels dos partits -té una relació estreta amb el ministre Josep Borrell- tant socialistes com conservadors prefereixen presentar els seus propis candidats. De fet, fonts del PP acusen Cs d’haver-se “apropiat” del fitxatge de Valls en plenes converses entre partits constitucionalistes, informa Mireia Esteve. Un extrem que els de Rivera neguen.

L’actitud del PP casa amb aquestes informacions, ja que els conservadors han trigat a decidir-se sobre la plataforma que ofereix Valls. Mentre que el PSC va rebutjar formar-ne part d’entrada, el PP s’havia mostrat ambigu al respecte fins a la renovació de la cúpula dels conservadors. Però amb l’arribada de Pablo Casado a la presidència del partit, que aspira a competir amb Cs per recuperar terreny a Catalunya, el PP ha descartat definitivament formar part del projecte de Valls.

No obstant això, el francès presentarà la seva campanya en clau de blocs, com a representant del front contra el “separatisme”, va assegurar dilluns Rivera. Una estratègia que li facilitaria competir pel consistori amb Ada Colau, que es troba incòmoda en el debat identitari.

La incògnita de les sigles

Queda per saber, ara, si el partit s’integrarà com a tal a la plataforma o només ho faran alguns dels seus membres individualment -com pot passar, segons va apuntar el francès, amb membres d’altres partits. Les últimes declaracions de Valls, que ha expressat que no vol que se l’etiqueti amb sigles de partits- apunten a la segona opció.