Una dutxa entre Vergés i Torra

La dutxa s’acaba de cop. Encara sota l’aigua comencen els crits després de sentir el president Torra. “Tenim una hora i mitja per ser al cotxe, confinen el Segrià”. Arrenca la carrera vertiginosa per refer maletes i entaforar totes les andròmines que havies dut al poble per passar-hi l’estiu. Tots nerviosos. De sobte, però, el conseller Buch ens dona una treva d’unes hores. Els que resideixen fora del Segrià podran sortir fins a les 16 h. Comencen els dubtes. “I si no marxem? I si deixem els nens? I si... I si...” Els nens tenen casal a Barcelona la setmana del 13. La del 20, en canvi, el tenen al poble. Comences a suar. Mentre no pares d’embotir coses a les maletes i omplir bosses -almenys que el poble hi sigui en forma d’hortalisses i fruita-, et planteges la logística familiar fins a 25 cops, amb el record ben present -i pesant- del que va suposar el recent confinament i la desesperació per haver-se desmuntat el meticulós puzle familiar que havies previst. Al final, tot i que els avis pràcticament no han vist els nets en mig any, decideixes marxar. “Ja ens en sortirem”.

Col·loques com pots fins a 16 bosses i maletes al cotxe, i abans d’agafar l’autovia per sortir del Segrià ja hi ha retencions. “Els controls”, penses. Ja són més de les 12 h i ara només poden sortir els que resideixen fora. O així hauria de ser. Però no, els Mossos aturen els que van a Lleida ciutat, mentre pots agafar l’autovia a Barcelona sense parar en cap control. Tampoc n’hi ha per als que entren al Segrià per l’A-2. El límit de les 12 h que havia anunciat el president és mentida i alguns aprofiten per anar-se’n a correcuita de vacances o a la segona residència.

De camí, ja lluny del Segrià, intentes entendre el que ha passat. Reflexiones sobre les paraules des de Barcelona de la consellera Vergés que havies sentit només unes hores abans. Per què divendres al vespre Vergés havia negat el tancament perimetral dient que tot estava sota control? Et preguntes si té a veure amb la lluita caïnita entre ERC i JxCat, o si és incompetència o es va fer per evitar donar més temps a la gent perquè pogués preparar la fugida. Penses que la decisió -encertada, les maletes i la logística són una anècdota- té a veure amb l’augment de contagis de divendres, però llavors recordes que els experts ja portaven hores demanant el tancament i que el confinament perimetral ja circulava en els whatsapps entre autoritats i periodistes des de divendres, i no entens res.