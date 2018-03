Vuit investigats pel tall de l’AVE a Barcelona el 8-N no es presenten a declarar

Vuit persones investigades per tallar la via de l’Ave a l’estació de Sants durant la última vaga general del 8 de novembre passat no s’han presentat a declarar davant del jutjat d’instrucció 24 de Barcelona, que les havia citat per comparèixer aquest dilluns. Els investigats consideren que la causa busca només “perseguir i sancionar” les protestes socials.

Una portaveu d’Alerta Solidària, una de les plataformes que dóna suport als encausats, ha assegurat que l’atestat dels Mossos d’Esquadra que va servir per obrir la investigació estava dirigit a “criminalitzar” una protesta, que consideren que es va desenvolupar pacíficament: “Ens acusen d’afectar greument la circulació ferroviària”, ha explicat.

Ara la jutge haurà de decidir si torna a citar els investigats en una nova compareixença. La magistrada ja va arxivar fa uns dies la investigació oberta contra una altra persona pels mateixos fets. Aquest dilluns també estaven citades a declarar altres persones als jutjats de Girona pel tall de les vies d’alta velocitat a l’estació de Girona el mateix 8 de novembre.