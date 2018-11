White Monday, l’alternativa sostenible al Black Friday

L’auge del Black Friday ha provocat a Suècia el naixement d'una contraproposta que vol ser l’alternativa sostenible al consumisme massiu de l'últim divendres de novembre. Amb el nom de White Monday, la campanya té com a objectiu donar visibilitat a les empreses que contribueixen a l’economia circular. La iniciativa va néixer l'any passat, i en aquesta segona edició, que se celebra aquest dilluns, s'han doblat el nombre de participants, fins a una seixantena.

"No acceptem qualsevol empresa que digui que és sostenible, sinó que el focus el posem en les empreses d'economia circular", ha explicat a l’ARA l'impulsor del White Monday, Henning Gillberg. Ell és el fundador de Repamera, una empresa online que cus roba estripada per fomentar la reutilització i reduir la compra de peces noves.

Durant el White Monday, els consumidors poden obtenir descomptes dels productes i serveis de les empreses que hi participen, entre que les quals hi ha, per exemple, Karma, una aplicació a través de la qual es pot comprar menjar sobrant de restaurants o supermercats que està en bones condicions, amb la qual cosa es redueix el malbaratament d'aliments. També hi ha botigues online d'articles de segona mà, empreses de roba i de mobles fabricats amb materials reciclats, i d'altres que ofereixen serveis compartits, com ara Hyber, que permet llogar roba infantil i tornar-la un cop la talla ja és massa petita.

Els descomptes es poden aconseguir a través de la pàgina web del White Monday i, a més, els participants promocionaran l’acció a través de xarxes socials. “Volem que les fotos amb el l'etiqueta #WhiteMonday es facin virals, una mena d'Ice Bucket Challenge per promoure l’economia circular”, explica Gillberg, fent referència a la campanya solidària amb els malalts d’ELA que es va fer viral el 2014. “Volem mostrar al món, començant pels suecs, que hi ha alternatives al consum de productes nous. El missatge és: consumeix tant com vulguis, però no només productes nous, i amb el White Monday ensenyem diferents alternatives per fer-ho”.