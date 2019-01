La Xina ataca el científic dels embrions modificats

Al mes de novembre un anunci va remoure el món de la ciència. Un científic xinès de nom He Jiankui va assegurar que havia creat els primers nadons genèticament modificats del món i va concretar que la seva tècnica es podia utilitzar, per exemple, per fer les criatures resistents a malalties com el VIH. La revelació, però, va generar controvèrsia i molts dubtes, tant entre la comunitat científica com al mateix govern xinès.

Ahir, pràcticament tres mesos després, els resultats d’una investigació encapçalada pel govern de Pequín van assegurar que el científic “hauria violat greument” les regulacions estatals de la Xina, i que el mateix He Jiankui i els seus col·laboradors hauran de fer front a càrrecs criminals. Ras i curt, les autoritats xineses afirmen ara que el científic i el seu equip van actuar de manera il·legal “per aconseguir fama personal i guanys econòmics”. “Va evitar la supervisió, va recaptar fons i va organitzar investigadors pel seu compte per dur a terme la investigació sobre edició genètica d’embrions humans amb finalitat reproductiva, un fet que està prohibit per la llei xinesa”, va explicar ahir l’agència estatal Xinhua en un breu comunicat. Per la seva banda, la televisió estatal CGTN no va trigar a recalcar que l’executiu del president xinès, Xi Jinping, ha “promès actuar de manera estricta amb He Jiankui”.

Dues dones embarassades

Segons ha transcendit, l’equip d’investigació acusa He Jiankui d’haver “utilitzat tecnologia de seguretat i efectivitat incertes”. Per tant, es considera que hauria posat en perill les persones que van col·laborar amb ell per provar la tècnica. El diari hongkonguès South China Morning Post va informar que, entre el març del 2017 i el novembre del 2018, He Jiankui va falsificar diversos documents i va atreure fins a vuit parelles per participar en l’experiment. Va aconseguir almenys que dues quedessin embarassades.

Segons aquesta versió, doncs, una de les dones hauria donat a llum dues bessones, que ara passaran a supervisió mèdica del govern, i l’altra parella encara està en període d’embaràs d’un altre nadó modificat genèticament. Les investigacions del govern van començar el 29 de novembre, només tres dies després que el científic anunciés la polèmica tècnica.