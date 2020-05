Els abusos i el maltractament a menors, ocults pel confinament

“Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per a tu o els teus fills i filles, aquí truquem per tu”. És el missatge que s’ha penjat a les farmàcies de Catalunya per a les dones que pateixen la violència masclista. “S’ha parlat molt de la violència contra les dones, però gairebé no ha sortit res de la violència contra els infants”. Ho diu la presidenta de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, Carme Tello, que alerta que els nens han sigut les víctimes “més invisibles” de l’aïllament. Tello mostra preocupació per “no saber què passa” amb els infants. La sospita és que els casos d’abusos sexuals i maltractament a menors han quedat ocults pel confinament.

Malauradament, els primers indicadors confirmen aquest presagi. Les dades de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) facilitades a l’ARA assenyalen que els casos nous que entren a través del telèfon Infància Respon han caigut durant el confinament. Si al gener i al febrer es van rebre 238 i 261 casos nous, al març -quan es va declarar l’estat d’alarma a mig mes- van ser 195, i a l’abril, 137. També s’han reduït els expedients oberts per desemparament: al gener van ser 266, al febrer 275, al març 216 i a l’abril 167. La DGAIA admet que s’han obert menys expedients dels casos que acostumen a detectar des de l’educació o serveis socials.

Les dades dels Mossos d’Esquadra facilitades a l’ARA van en la mateixa direcció: des del principi del confinament i fins al 22 de maig han disminuït un 42% els casos relacionats amb menors, que inclouen el maltractament i el desemparament. La directora de la DGAIA, Ester Cabanes, considera que encara és aviat per determinar si l’aïllament ha generat “una disfunció”. “Els anys anteriors, alguns mesos les dades també baixaven sense cap raó justificada”, assegura Cabanes, però apunta que les trucades de professionals al telèfon Infància Respon, al qual acostumen a fer consultes, han baixat “moltíssim”, cosa que atribueix al tancament de les escoles.

El protocol per detectar el maltractament infantil a Catalunya planteja que la família i la població o els professionals en contacte amb menors -educadors, treballadors socials, policies, personal de salut o monitors- siguin els que alertin de possibles víctimes. El problema dels últims dos mesos i mig és que s’ha limitat molt la relació dels professionals amb els nens. Cabanes reconeix que “poden haver passat coses”, però assegura que serien casos en què abans ningú havia vist cap indicador greu. “S’ha fet un seguiment dels que hi havia detectats amb un risc”, defensa Cabanes, que critica que els infants no poguessin sortir al carrer durant un mes i mig. “No tenia sentit que els animals sí i els nens no. Se’ls ha estigmatitzat i hi tenien dret, també per poder-los veure i saber-ne”, assevera.

Reforç de la detecció oblidat

Les primeres dades del confinament es reben amb molta preocupació. “Els circuits habituals de detecció del maltractament han quedat tancats, però la convivència, continuada i forçada, amb possibles situacions d’estrès, és un còctel molt perillós. Em sorprèn moltíssim que s’hagin reduït els casos”, avisa l’adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets de la infància, Maria Jesús Larios. “Des del principi vam demanar a la DGAIA quines actuacions feia”, diu Larios, que alerta que si realment no s’ha produït un augment dels casos això “contrasta amb l’increment de trucades al telèfon de la violència masclista”. “S’ha oblidat reforçar les vies de detecció del maltractament amb campanyes publicitàries adreçades a tota la població”, lamenta.

Des del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, l’especialista en protecció a la infància Sara Pérez recorda que els abusos sexuals i el maltractament a menors “són dels delictes amb més xifra negra”, és a dir, amb més casos que no es coneixen. “No cauen els casos sinó els que es detecten”, afegeix. Per això aposta per conscienciar “tota la societat” i donar veu als infants, al marge del telèfon, amb noves eines, com ara un xat.

Revisar el protocol per a la nova normalitat

Com es pot prevenir la violència sexual infantil en el confinament? El projecte Prevensi, impulsat per tres entitats i dedicat a evitar abusos a nens, ha fet una guia per a l’entorn dels menors en què avisa de quatre perills: l’augment d’ús d’internet, els espais amb persones vulnerables -persones amb discapacitat o problemes de salut mental-, les famílies amb experiències de violència sexual, i les persones amb factors de risc per practicar abusos. “No pot ser que la responsabilitat sigui de les víctimes. Apel·lem al seu entorn i a les persones que poden cometre abusos”, explica la psicòloga de Prevensi, Núria Iturbe. L’eina ha ampliat el seu horari d’atenció per respondre les consultes a l’alça, durant l’aïllament, en aquesta mena de serveis.

La nova normalitat no preveu l’obertura total de les escoles, i la directora de la DGAIA admet que caldrà revisar com es detecten els abusos i el maltractament. “Treballem amb tots els serveis i altres departaments per donar tota l’atenció a la infància i evitar que nens en quedin fora. No serà fàcil”.