Tres víctimes en el segon accident mortal durant l'estat d'alarma a les carreteres catalanes

Des que s'havia declarat l'estat d'alarma el 14 de març pel covid-19, només s'havia produït un accident mortal –amb una víctima– a les carreteres catalanes. Però aquest dilluns al vespre es va produir el segon cas, amb tres persones mortes. Un camió va envestir un altre camió i un cotxe a la C-245, a Cornellà de Llobregat. Arran del xoc, un dels tràilers es va incendiar i el foc també va afectar el turisme. Van morir les dues ocupants del cotxe, una dona de 31 anys i una altra de 38 anys veïnes de Castelldefels, i el conductor d'un dels camions, un home de 36 anys veí d'Òdena. L'altre conductor implicat va resultar il·lès.

El sinistre va passar poc abans de les nou del vespre al quilòmetre 11,8 de la C-245, en sentit Gavà. Deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van apagar l'incendi i van treure les víctimes de l'interior dels vehicles, tres ambulàncies del SEM i 12 patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al punt de l'accident. El sinistre va obligar a tallar la C-245 en els dos sentits de la marxa, i la circulació no s'ha pogut reobrir del tot fins a les vuit d'aquest matí.

Amb aquest segon accident, ja són quatre les persones que han mort a les carreteres de Catalunya des que es va obligar a limitar la mobilitat per frenar el coronavirus. El primer sinistre mortal va ser el 24 de març, quan el conductor d'un camió va perdre la vida al sortir de la via i caure per un terraplè a l'AP-7, a l'Ametlla de Mar. Des de l'1 de gener, 29 persones han mort a les carreteres catalanes.

Una tendència capgirada pel covid-19

Tot i els dos accidents mortals durant l'estat d'alarma, el confinament pel coronavirus ha trencat per primer cop la tendència a l'alça d'aquest any a les carreteres, perquè el gener i el febrer s'havien produït més víctimes –cada mes– que el 2019. En canvi, si només es té en compte el març, els morts han caigut un 74% respecte al 2019, segons el Servei Català de Trànsit. Si això se suma al balanç acumulat, tot i l'augment del gener i el febrer, el primer trimestre d'aquest any s'ha tancat amb un descens d'un 30% dels morts a les carreteres. La baixada s'explica per les mesures del covid-19, que des del 14 de març han fet reduir la mobilitat un 75% a l'àrea metropolitana de Barcelona.