Barcelona reforça l'acollida de refugiats de cara a l'estiu

La Creu Roja i l'Ajuntament de Barcelona ampliaran els recursos per a l'acollida de persones migrades i refugiades en 150 noves places. L'augment previsible pel que fa a l'arribada d'immigrants durant els mesos d'estiu ha provocat aquesta modificació i això suposarà també l'obertura d'espais i equipaments municipals destinats a primera atenció i allotjament de persones adultes arribades des de les costes espanyoles.

Aquestes són algunes de les propostes que han acordat l'entitat humanitària i l'equip de govern per preparar un pla de contingència que reforci i augmenti la capacitat d'acollida de la ciutat. Segons destaca l'Ajuntament, cada any s'està doblant l'anterior pel que fa al nombre de persones migrades ateses, que van arribar fins a les 16.936 el 2017.

L'entesa entre la Creu Roja i el govern d'Ada Colau subratlla els esforços pel que fa als dispositius d'acollida d'emergència i recorda l'increment que s'està produint els últims mesos. L'alcaldessa de Barcelona ha explicat en roda de premsa que a les últimes hores "han arribat 100 persones no previstes" i a les quals s'ha donat assistència obrint de manera urgent un espai que estava reservat per a l'operació Fred, prevista per a l'hivern.

La Creu Roja és una de les entitats que més està patint el desbordament de la immigració al sud d'Espanya i en els últims tres dies ha arribat a atendre 1.300 persones, una mitjana de 400 diàries. Pel que fa al trasllat d'aquestes persones a Catalunya, la secció catalana de l'entitat humanitària recorda que des del 2015 s'ha triplicat el nombre d'immigrants atesos, que van ser 2.671 l'any 2017.