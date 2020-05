El govern espanyol amenaça amb el caos si no hi ha estat d’alarma i fluix retorn a l’activitat comercial: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dimarts, 5 de maig del 2020. Avui serà un dia més enterbolit que ahir, amb núvols que no deixaran pluja però que poden arribar a ser abundants en alguns moments. A la costa la temperatura pujarà un parell de graus més que ahir, mentre que al Pirineu el termòmetre ja començarà a baixar.

Mirin aquesta foto paradisíaca: és Formentera ahir. Amb les restriccions pel coronavirus, només tres embarcacions diàries poden dur passatgers a aquesta illa de 9.000 habitants. Ahir al matí hi van arribar 70 viatgers, sobretot treballadors que viuen a Eivissa i que s’havien de posar el termòmetre per comprovar si tenien febre, i fer un test ràpid immunològic. Set van donar positiu i es van haver de quedar al port.

1. Sánchez amenaça amb el caos si cau l’estat d’alarma. El president espanyol s’enfronta a una nova petició de pròrroga sense els suports garantits i pressiona el PP. Ábalos va dir ahir en roda de premsa: “No tenir una mesura alternativa, no aprovar o simplement desentendre’s de l’aprovació d’un nou decret d’alarma és tant com condemnar-nos a un caos del qual alguns s’haurien de fer responsables”.

I el vicepresident Aragonès (ERC votarà que no a l’estat d’alarma) li responia ahir a TV3: “Miri, això de «o el caos o jo» no funciona. Això és una democràcia, o hauria de ser-ho. Evidentment el fet que hi hagi presos polítics o exiliats ens recorda que en molts termes no és una democràcia equiparable, però en tot cas la imposició no és la manera de funcionar, i ara el que hi ha és una imposició i no hi ha alternatives. A Catalunya, el desconfinament l’ha de poder decidir la Generalitat de Catalunya".

Què passarà si no hi ha pròrroga? El govern espanyol diu que no podria pagar els ERTO o que no podria limitar la mobilitat de la gent (per això parla del caos). Però en aquest moment ningú no ho sap del cert. Els juristes no es poden d’acord i per tant sembla que anem cap a un altre compte enrere agònic, en què es barregen les raons i les excuses en un moment en què cal la màxima exemplaritat de tothom.

2. Ahir es van comptar 174 morts a Catalunya, cosa que fa un total al nostre país de 10.672 persones. Són xifres molt altes, pròpies de dilluns, condicionades pel fet que durant el cap de setmana davallen les notificacions.

A les UCI hi ha 557 malalts greus ingressats, i aquests xifres ens haurien de recordar que el virus encara continua amenaçant la nostra vida.

Per cert, un cas com un cabàs: després de tres setmanes ingressada a l’Hospital de la Vall d’Hebron, intubada i sedada per superar una pneumònia greu, una dona va rebre la notícia que havia estat mare de dues bessones. El tractament per curar-la del covid-19 la va deixar tan atordida que, quan la van felicitar, la Mili no s’acabava de creure del tot que havia sigut mare. Només quan les va tenir a sobre es va convèncer que eren les seves filles. L’Ayma i l’Ayla van néixer a les 28 setmanes, només pesaven 1 kg, però estan sanes.

3. Fluix retorn a l’activitat del comerç. Les patronals calculen que han obert entre un 10% i un 50% de les botigues que podien fer-ho. El de les perruqueries és el sector amb més locals oberts, i sembla que la majoria de comerciants preveuen tornar a apujar persianes dilluns que ve, 11 de maig.

Per cert, que ahir també van reprendre l’activitat les llibreries.

4. L’ARA va publicar-ne la primícia i ara en publica la continuació: després de mesos d’investigació interna, ERC va donar per tancada ahir la carpeta sobre els casos d’assetjament sexual al departament d’Exteriors obrint expedients disciplinaris a l’exconseller d’Exteriors Alfred Bosch i al seu cap de gabinet, Carles Garcias, per vulneració reiterada del codi ètic i de conducta del partit.

5. El papa emèrit, Benet XVI, és notícia. Diu que el matrimoni entre persones del mateix sexe és “l’Anticrist”. Joseph Ratzinger es queixa en una biografia autoritzada que es va publicar ahir a Alemanya que qualsevol persona que es mostri contrària a les unions homosexuals, l’avortament o les tècniques de reproducció assistides queda assenyalada i pateix una “excomunió social”. Segons Ratzinger, de 93 anys, l’autèntica amenaça per a l’Església prové d’“una dictadura mundial d’ideologies aparentment humanistes”.

6. Una notícia d’esports : el Barça ha guanyat la Lliga d’handbol. Ho ha decidit la Federació, que ha donat per acabada la competició. Xavi Pascual, l’entrenador, ha dit que "és una situació força estranya en tots els esports i a nivell de societat", i que els hauria agradat, com a tothom, "haver acabat sobre la pista”. És el desè títol de Lliga consecutiu del Barça.

7. Acabem als carrers de Barcelona: hi ha una part de l’Església catòlica que continua ajudant tothom sense distinció. Al Mirades d’avui hi trobem una fotografia feta per la Cèlia Atset de la Sagrada Família, que es va il·luminar de vermell per reconèixer la tasca que Càritas està duent a terme en aquests temps d’emergència social. Les peticions d’ajuda que ha rebut s’han triplicat aquestes setmanes. Per poder donar-hi resposta, l’entitat ha llançat una nova campanya amb el nom #Caritasx3.

Fins aquí les claus del matí. D’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi del dia. Que passeu un bon dia.