Els joves acusats d'atacar Montoro quan sortia en cotxe d'un acte diuen que el vehicle es va "llançar" contra ells

"Va ser el cotxe el que es va llençar sobre dels manifestants". Aquesta és la versió que han donat al judici els nou acusats d'atacar el cotxe amb el què l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i la llavors líder del PP a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, marxaven d'un míting al Teatre del Pòsit de Vilanova i la Geltrú el 21 de maig de 2014. Va ser una protesta d'encara no un minut però a sis d'ells els pot costar entre quatre i vuit anys de presó. La fiscalia els acusa de desordres, danys i atemptat contra un agent de l'autoritat. L'acusació particular, que representa un policia local, també demana una multa d'onze mesos per als altres tres processats.

Els nou acusats han assegurat que es va tractar d'una protesta pacífica, en la que van participar entre 150 i 200 persones, i han negat que es tractés d'un atac premeditat i organitzat contra el vehicle oficial, com assegura la fiscalia que també els acusa de llençar pedres "de la mida d'un puny" i d'amenaçar la comitiva del PP, dos extrems que també han negat els processats.

Denuncien "caos" i "descoordinació" policial

Els processats han negat haver intentat bloquejar la sortida del vehicle oficial després de l'acte. Han explicat que el cotxe del ministre va sortir a "gran velocitat" per un accés diferent al que havia fet servir per entrar, que es trobava en una zona de vianants. Segons els acusats, aquesta decisió de la comitiva va generar un "caos" que va augmentar per la "descoordinació" entre el servei d'escortes del ministre, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local.



Espadaler acusa els escortes de Montoro de no fer cas de les instruccions dels Mossos per evitar els incidents en l'acte de Vilanova

Segons la seva versió, el cordó policial era "feble" i "desdibuixat". Els joves han assegurat que no van tenir temps de reaccionar perquè es van veure a sobre el cotxe oficial i han dit que van "tenir por" per la seva "integritat" i per la de la resta de persones que estaven al passeig.

El judici continuarà demà amb la declaració de diversos testimonis. Dimecres està previst que declarin per videoconferència l'exministre Montoro i Sánchez Camacho. Cap dels dos va patir cap lesió i el PP es va retirar com a acusació en el procediment. Però la fiscalia demana una indemnització de 400 euros pels danys al vehicle. Abans de començar el judici una trentena de familiars i amics dels acusats han protestat davant de l'Audiència de Barcelona per demanar-ne l'absolució.



Concentració de suport als acusats a les portes de l'Audiència de Barcelona / GEMMA SÁNCHEZ/ACN

Un altre jutjat ja va condemnar un menor per les lesions denunciades per un agent de la policia local. Les defenses han demanat que l'home no formés part d'aquest judici perquè la seva part del cas ja havia estat jutjada, però el tribunal ha decidit finalment permetre-li mantenir l'acusació per a la resta de processats.