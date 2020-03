Un intern del CIE de la Zona Franca denuncia una agressió policial en ple confinament pel coronavirus

Les mesures de confinament als centres penitenciaris i als centres d'internament d'estrangers a causa de les restriccions imposades per l'emergència del coronavirus estan fent créixer les tensions en aquests espais. Aquest dijous un intern del CIE de la Zona Franca de Barcelona ha denunciat un grup de policies nacionals –el cos que s'encarrega de la custòdia d'aquest centre on hi ha persones privades de llibertat perquè no tenen papers– per haver-lo agredit sense motiu diumenge passat, quan ja estaven actives les mesures de confinament.

Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés l'ARA, l'home assegura que un grup d'entre cinc i set agents van entrar a l'estança on era ell i tres interns més, després de sentir que algú els insultava. El denunciant assegura que els insults provenien d'una altra estança. Tot i així, el primer agent que hauria entrat a l'espai on s'estava ell li hauria preguntat reiteradament si era cosa seva mentre el bufetejava i ell intentava protegir-se amb els braços.

El denunciant admet que "de manera instintiva" va fer el gest d'apartar el braç al policia "per defensar-se". En aquell moment, la resta de policies van entrar a l'estança. "Em van acorralar. Mentre l'agent 1 em donava cops de puny de manera indiscriminada, els agents 2, 4 i 5 m'immobilitzaven i l'agent 3 m'agredia amb la porra a l'esquena i les cames", explica el denunciant.

A més dels cops, el denunciant assegura que va ser objecte d'insults i vexacions. "Em vaig sentir molt humiliat i maltractat", explica en l'escrit presentat als jutjats de guàrdia de Barcelona. Segons el centre per la defensa dels drets humans Irídia, que porta el seu cas, l'home va ser alliberat ahir després que la policia no pogués el pogués deportar a causa del tancament de fronteres. En un comunicat, l'entitat "exigeix" que el ministeri d'Interior depuri responsabilitats entre els agents responsables de l'agressió i també demana que les imatges de les càmeres de seguretat del centre es conservin per garantir que estan a disposició del jutjat com a proves del cas.