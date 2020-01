L'Agrupament Escolta Antoni Gaudí denuncia que els fan fora de la Sagrada Família

L'Agrupament Escolta Antoni Gaudí fa 64 anys que té un espai dins del recinte del temple de la Sagrada Família. Però això canviarà a finals d'aquest curs: la Junta d'Obres, la fundació que gestiona la construcció del temple, els ha comunicat que abans que arribi l'estiu han de marxar. El cau, com també es denominen els agrupaments escoltes, denuncia que als responsables del temple els "importa un rave la riquesa cultural i social" que aporta l'entitat. "Fer fora el cau del barri és fer fora una font de gent que s'implica amb el teixit veïnal i amb la vida comunitària", han escrit en un manifest, en què convoquen els veïns i veïnes a "alçar la veu" el pròxim 8 de febrer en una manifestació. El cau està format actualment per unes 120 persones entre monitors, infants i joves.

Segons explica un portaveu de l'agrupament escolta a l'ARA, a mitjans del 2019 se'ls va comunicar que el local que tenen s'enderrocarà perquè el Patronat de la Sagrada Família el vol destinar a altres usos. Fins aleshores els responsables del cau parlaven amb mossèn Lluís Bonet, que feia d'intermediari, però ara hi ha hagut un canvi de sacerdot i els escoltes creuen que el Patronat ha trobat "l'excusa perfecta" per accelerar l'expulsió. "Seria una ingenuïtat pensar que tot això és responsabilitat d'un mossèn nou, quan és evident que es tracta d'alguna cosa més profunda, latent en tots els barris de la nostra i altres ciutats: la cobdícia dels de sempre i la conseqüent gentrificació", afirmen en el manifest.

De fet, des de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí emmarquen la problemàtica en dos fenòmens més amplis. D'una banda, el fet que diverses parròquies que cedien espais a agrupaments escoltes els estan expulsant perquè són laics. És el que, diuen, també va passar a l'Agrupament Escolta Terra Nova, que tenia un espai a la parròquia de Sant Ignasi. De l'altra, que el cau ocupi un espai privilegiat –tenen un petit local dins l'illa de la Sagrada Família, a la cantonada amb els carrers Provença i Sardenya– però, en canvi, no reporti beneficis econòmics al temple. Una situació que atribueixen a la pressió de la zona. Des del cau remarquen que han rebut el suport de l'Associació de Veïns del Barri i de l'Associació d'Afectats pel Temple, que han expressat: "No és una qüestió d'uns quants, és la de tots! Sumem-nos, lluita del barri!"

"Reclamem el que mereixem: una solució digna que no ens deixi desemparades", afirmen al text. Per ara, l'Ajuntament de Barcelona els ha proposat integrar-se a la Fàbrica del Sucre, a la plaça de les Glòries, un recinte que encara no està en marxa. "Per a l'estiu no tenim res, i és incomprensible que no es pugui flexibilitzar la data per fer-nos fora", diu un portaveu. L'ARA ha contactat amb la Junta d'Obres de la Sagrada Família, que ha dit que dimarts que ve donarà la seva opinió sobre l'expulsió de l'agrupament escolta.