Subvencions de fins a 3.500 euros per als autònoms metropolitans perquè renovin furgonetes contaminants

Autobusos, camions i furgonetes van guanyar un any de moratòria quan es va aprovar la zona de baixes emissions (ZBE) que impedeix circular els vehicles més contaminants per dins de Barcelona i part de quatre municipis més al seu voltant (tot l’Hospitalet i una part de Sant Adrià de Besòs, Esplugues i Cornellà de Llobregat). L'argument era donar temps al sector per adaptar les flotes a la nova normativa que exigeix menys emissions, un marge que els transportistes consideren massa petit. A més, requereixen ajudes de l'administració per afrontar la inversió.

Dos mesos després que la restricció entrés en vigor, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat aquest dimarts una primera línia d'ajuts, en aquest cas dirigida als autònoms que es dediquen al repartiment i distribució de mercaderies per incentivar la renovació dels seus vehicles. Les subvencions oscil·laran entre els 2.000 i els 3.500 euros segons el tipus de furgoneta que comprin (si és de motor de combustió propulsat amb gas, o bé híbrid o 100% elèctric) per substituir la seva furgoneta o camió lleuger. La línia d'ajuts també preveu una subvenció de 1.500 euros en cas de comprar una bicicleta o tricicle de càrrega.

El pla metropolità preveu invertir 1,2 milions d'euros a l'any fins al 2023, de manera que es calcula que es podrà ajudar entre 400 i 600 autònoms. Els requisits per rebre la subvenció són: estar conat d'alta al registre de treballadors autònoms amb base en algun dels 36 municipis de l'AMB, ser titulars d'un sol vehicle de transport de mercaderies en aquesta àrea, desballestar a canvi el vehicle antic més contaminant i acreditar rendiments nets per activitat inferiors als 30.000 euros anuals. En el cas de sol·licitar l'ajuda per a una bicicleta o tricicle de càrrega es requerirà acreditar rendiments per sota del mateix llindar.

Així s'han plantejat les ajudes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / AMB

Segons les estimacions de l'AMB, el 51% del parc de furgonetes matriculades dins del seu àmbit territorial no té l'etiqueta ambiental de la DGT que s'exigirà a partir de l'any que ve per poder circular per la ZBE. Tot i això, la mateixa entitat calcula que és el 25% d'aquest parc el que circula actualment i, per tant, a qui afectaria de debò aquesta restricció.

Les ajudes aprovades pel consell metropolità s'emmarquen dins del pla de mobilitat sostenible metropolità, que està dotat amb 26 milions d'euros i serà vigent fins al 2023.