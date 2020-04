L'Ajuntament xifra en 2.155 els morts per covid-19 a Barcelona durant la crisi sanitària

2.155 morts. Aquesta és la xifra que l'Ajuntament de Barcelona ha donat aquest dissabte sobre les defuncions que s'han produït a la ciutat per coronavirus durant la crisi sanitària. En concret, la xifra fa referència al període que va des de l'1 de març fins al 9 d'abril, d'acord amb les dades proporcionades per les funeràries. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, en una roda de premsa amb el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat que han detectat un "excés de mortalitat" a la ciutat fent la comparativa amb els últims deu anys. Si normalment la mitjana era d'unes 1.600 defuncions en el mateix període, enguany se n'han produït 3.758. I, segons ha dit Tarafa, 2.155 són per la pandèmia del covid-19.

Ara bé, el coronavirus no ha afectat de la mateixa manera tots els barris de la capital catalana, sinó que els "més vulnerables" en són els més perjudicats, també en contagis. Tarafa ha enumerat les següents zones com les més perjudicades: Nou Barris, Horta-Guinardó i les àrees censals de Sant Andreu, Ciutat Vella i Sant Martí. A parer seu, això es deu a les condicions socioeconòmiques, ja que són habitatges on és més difícil passar el confinament i que probablement han hagut de sortir a treballar més que en altres zones, i també per la població més envellida. "És la combinació de diferents factors", ha dit Tarafa.

Les dades que ha donat l'Ajuntament de Barcelona estan recopilades amb el mateix mètode de càlcul que aquesta setmana ha establert la Generalitat i que ha fet aflorar fins al doble de morts i gairebé ha triplicat els contagis per coronavirus a Catalunya. Aquesta fórmula de recompte ha suposat un enfrontament entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol, el qual de moment només comptabilitza les defuncions de pacients als quals se'ls havia fet el test. En canvi, les funeràries també incorporen els que moren per un quadre sospitós de covid-19 (encara que no se'ls hagi fet el test).

Jaume Collboni, al seu torn, ha explicat la campanya que està duent a terme l'Ajuntament en aquests barris per millorar l'"eficàcia" de les mesures de confinament. Ha explicat que, entre altres coses, s'han posat en marxa altres vies de comunicació diferents de les xarxes socials (per arribar a la població més envellida o que no hi té accés) perquè els arribi "la informació com a tota la ciutadania".

També ha dit que s'ha augmentat la presència de la Guàrdia Urbana i s'han incorporat una seixantena de treballadors de mediació per recordar els criteris de confinament a la ciutadania. "Hem fet més de 260 intervencions", ha dit Collboni, sobre aquesta mesura per resoldre conflictes entre veïns o fer arribar dades sanitàries. Alhora, segons Collboni, l'Ajuntament també ha proporcionat "suport alimentari" a la gent que ho necessita.