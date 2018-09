Aldarulls a la Llagosta en la protesta veïnal de rebuig a una família conflictiva

La Llagosta (Vallès Oriental) va viure aquest dissabte a la tarda moments de tensió durant una manifestació veïnal per reclamar més seguretat per combatre les actituds incíviques, especialment les protagonitzades per una família que fa uns mesos que viu al municipi vallesà i que hauria provocat, segons denuncien els veïns, diversos problemes de convivència.

Els manifestants van acabar la protesta a les portes del pis ocupat on viu la família i, malgrat la nombrosa presència policial, la tensió va anar escalant i va acabar amb el llançament creuat d'objectes entre els veïns i membres de la família.

L'alcalde demana més mossos d'esquadra

L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha fet arribar una petició al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè reforci la presència policial al municipi. En una carta que el mateix alcalde va difondre fa uns dies a través d'un missatge a Facebook, Sierra exposa que l'arribada d'aquesta família al municipi ha generat "greus problemes de seguretat i convivència ciutadana".

L'alcalde assegura que els diversos membres de la família acumulen un gran nombre de denúncies i partes policials per agressions -físiques i verbals-, baralles, robatoris i intents d'ocupació d'altres habitatges, situació davant la qual la policia local i la patrulla de Mossos assignada a la zona és veuen "desbordats", afirma.

I és que, segons l'alcalde, "el volum d’incidències és tan elevat que resulta pràcticament impossible de controlar”. Concretament, explica que en un sol cap de setmana es van registrar 17 incidències vinculades a aquesta família.

Per aquest motiu, el batlle demana a Interior que reforci la presència policial amb dues patrulles de Mossos d'Esquadra els tres torns de servei diaris.