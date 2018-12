"Si algú el veu no és un miratge": Renfe ironitza amb un tren sense grafitis

"Si algú el veu no es tracta d'un miratge". Renfe ha emès aquest matí un comunicat irònic en què anuncia la posada en servei d'un tren que, de moment, no té cap grafiti. Els responsables de comunicació de l'empresa, amb tot, es curen en salut i afegeixen que això era així com a mínim a primera hora del matí i afegeixen que, tenint en compte que actualment el 87% dels trens que formen el parc de Rodalies estan pintats i que en hora punta més del 90% dels trens circulen en doble composició, estadísticament el tren sense grafitis "és una situació que mereix una comunicació específica". La nota indica, en to de broma, que la companyia no donarà detalls del recorregut del tren per preservar-lo de pintades. I després afegeix que la imatge descrita no es correspon amb la realitat però que, vista la tendència, qualsevol dia podria ser impossible trobar un comboi de Rodalies sense cap pintada en algun dels vagons.

La companyia aprofita la nota humorística per denunciar que ja s'han invertit més de vuit milions d'euros a netejar els trens pintats durant el 2018 i que dos milions d'usuaris han patit retards o problemes de seguretat aquest any per culpa seva. Pel que fa a denúncies, segons Renfe se n'han presentat 1.759 als Mossos el 2018, cosa que representa més de cinc denúncies diàries de mitjana.

Els grafitis, assegura el comunicat, obliguen Renfe a alterar la programació dels recorreguts dels trens per organitzar la retirada de la pintada. El diumenge 25 de novembre, una pintada al lateral i vidre frontal d'un tren de la línia R12 va provocar la cancel·lació del servei en tot el seu recorregut i va obligar a fer el trajecte entre Cervera de Segarra i Lleida amb un servei alternatiu d'autobús.