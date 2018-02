Els aliments ultraprocessats poden augmentar el risc de càncer

260x366 Un got de refresc / GETTY IMAGES Un got de refresc / GETTY IMAGES

El consum d'aliments ultraprocessats, com refrescs, cereals o pastissos industrials, pot augmentar el risc de patir càncer, segons un estudi publicat aquest dijous a la revista British Medical Journal (BMJ). En alguns països desenvolupats, aquest tipus d'aliments suposa el 50% de la dieta d'una persona, afegeix la investigació, que ha estat feta per experts de la Universitat de la Sorbona i de la Universitat de Sao Paulo.

Aquests investigadors van observar que un augment del 10% en el consum d'aliments molt processats estava associat amb un 12% d'increment en el risc de càncer global, i d'un 11% en el risc de càncer de mama, afegeix la investigació. Altres estudis ja havien relacionat el consum d'aliments molt processats amb l'augment del risc d'obesitat i d'hipertensió arterial però cap estudi epidemiològic havia avaluat abans l'associació entre aliments processats i risc de càncer.

Les conclusions es van basar en un sondeig fet entre 104.980 adults francesos sans, d'una edat mitjana de 43 anys, als quals es va analitzar el consum de fins a 3.300 tipus diferents d'aliments. Els aliments van ser agrupats d'acord amb el nivell en què s'havien processat i es va demanar als adults que indiquessin si alguna vegada els havien diagnosticat de càncer.Els investigadors també van tenir en compte factors de risc com l'edat, el gènere o si eren fumadors i tenien antecedents familiars de càncer.

Si bé es va trobar una associació entre l'alimentació ultraprocessada i el càncer, no hi va haver un vincle significatiu en el cas de menjars menys processats, com ara verdures enllaunades, formatges o pa fresc. El consum d'aliments frescos i mínimament processats, com verdures, fruites, arròs, pasta o carn fresca, es va associar amb un menor risc general de contraure càncer, segons els experts.

Sopes instantànies, refrescos i menjar congelat

"Pel que sabem, aquest estudi és el primer que investiga i destaca l'increment del risc general de càncer -i específicament de mama- associat amb el consum d'alimentació ultraprocessada", assenyalen els autors. Els investigadors puntualitzen, no obstant, que es tracta d'un estudi únic d'observació i no hi ha conclusions definitives sobre el vincle entre aquesta alimentació i el càncer. Aquest tipus d'alimentació acostuma a contenir alts nivells de greixos saturats, sucre i sal i menys quantitat de fibra.

El grup d'aliments ultraprocessats que cita l'estudi inclou pa envasat, aperitius dolços o salats empaquetats, refrescos i begudes edulcorades, productes carnis transformats amb conservants diferents de la sal (com ara nitrats), fideus i sopes instantànies, menjar congelat o plats preparats i altres productes alimentaris fets a partir de sucre, olis i greixos i altres substàncies com ara olis hidrogenats o midons modificats. Els processos industrials inclouen, entre d'altres, la hidrogenació, la hidròlisi i el processament per fregir. A aquests productes s'afegeixen productes químics, colorants, emulsionants, humectants, edulcorants i altres additius per imitar les propietats sensorials dels aliments no elaborats o mínimament processats, per imitar les seves preparacions culinàries o per disfressar les qualitats no desitjades del producte final, segons assegura la investigació.