El 65% dels alumnes de quart d'ESO consumeixen alcohol de manera habitual

Tres de cada quatre alumnes de quart d'ESO ja han provat l'alcohol i el 65% en consumeixen de manera habitual. Prop de la meitat s'han emborratxat alguna vegada, i en aquest capítol no hi ha diferències entre nois i noies, però sí que hi ha diferències en funció de l'hora de la nit en què els joves tenen permès tornar a casa: els adolescents que arriben més tard consumeixen més alcohol. Així es desprèn dels resultats de l'estudi sobre hàbits de salut que ha fet la Diputació de Barcelona, amb dades de més de 8.000 alumnes -en una franja d'edat entre els 14 i els 17 anys- de 41 municipis entre els anys 2015 i 2017.

El 32,7% dels enquestats asseguren que han consumit cànnabis alguna vegada. D'aquests, un 28% n'han consumit al llarg de l'última setmana. Un 7,8% responen que han pres tranquil·litzants alguna vegada sense que els hi hagués receptat un professional –el percentatge és més alt en noies que en nois–. El 22,7% fumen tabac actualment.

L'informe també analitza el comportament sexual dels joves. El 26% dels nois i el 23% de les noies responen que han mantingut relacions amb penetració alguna vegada. El percentatge és més alt en alumnes de centres públics (26,7%) que en alumnes de centres concertats (22%). L'informe també troba una relació entre aquest percentatge i la freqüència amb la quals els joves surten de nit.

Un 37,7% de les noies i un 30,8% dels nois afirmen haver fet servir alguna vegada un mètode anticonceptiu no segur o cap mètode, i el 5,2% dels enquestats que asseguren haver mantingut relacions sexuals diuen que han deixat embarassada la parella o que s'han quedat embarassades elles. Un 18,5% de les noies diuen que han sigut víctima d'assetjament sexual, mentre que en els nois aquest percentatge se situa en el 6%.

En termes generals, els joves tenen bona salut autopercebuda (87%). El 75% dels nois practiquen esport fora de l'entorn escolar, en canvi, només ho fan el 50% de les noies. El 29% de les noies i el 24,5% dels nois no segueixen les recomanacions de la dieta mediterrània.