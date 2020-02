L'ambaixada xinesa: "El nostre enemic comú és el coronavirus, no els xinesos"

El responsable de negocis de l'ambaixada xinesa a Espanya, Yao Fei, ha comparegut aquest dimarts davant els mitjans de comunicació amb motiu de l'epidèmia que ha fet 425 morts i ha destacat que "el coronavirus no té passaport" i que l'enemic comú "no són els xinesos ", sinó el virus. Durant la seva intervenció a la seu de l'ambaixada xinesa a Madrid, Yao Fei ha insistit que l'única manera de superar aquest brot que té l'epicentre a la ciutat xinesa de Wuhan és que tots els països col·laborin junts de forma solidària i ha agraït l'actuació del Govern espanyol, "que significa un enorme i valuós suport a la Xina que valorem molt gratament i agraïm profundament".

En canvi, ha lamentat l'actitud de nacions com els EUA que, ignorant les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha estat un dels primers països a elevar l'alerta al màxim nivell i ha prohibit als seus ciutadans viatjar a la Xina a més de vetar que entri qualsevol estranger que hagi estat en aquest país durant les últimes dues setmanes. "El que estan fent els EUA no serveix més que per a causar el pànic internacionalment i no serveix per donar suport a la Xina en la seva lluita contra el coronavirus", ha lamentat. Durant la seva intervenció davant els mitjans, Yao Fei ha assenyalat també que els últims dies han rebut queixes de "casos aïllats" de compatriotes xinesos que han rebut insults o discriminació per la seva nacionalitat, també a Espanya. "A alguns dels nostres fills els han cridat 'coronavirus' a les escoles", ha lamentat. No obstant, ha assegurat que no es tracta d'un "fenomen general" i que han rebut també missatges de molts ciutadans espanyols anònims que els han traslladat la seva solidaritat i la confiança cap a la Xina. En resum,ha dit: "Crec que els ciutadans xinesos han estat molt ben tractats a Espanya, amb tolerància, amistat, força i suport, i ho valorem molt positivament". També ha agraït les paraules del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, i ha afirmat que no hi ha cap raó per prendre a tots els ciutadans d'origen asiàtic com a casos sospitosos. "Aquestes paraules ens han deixat profundament commoguts, vull reiterar que el coronavirus no té passaport. El nostre enemic comú és el coronavirus, no els xinesos", ha asseverat.

Ha demanat a la societat espanyola que no tingui por perquè la comunitat xinesa que ha tornat a Espanya és molt conscient dels riscos d'un contagi i s'han posat ells mateixos "en un estat de quarantena, i molts d'ells s'han quedat a casa per evitar tenir contacte amb amics, veïns i la resta dels espanyols". "Quan veuen als parcs xinesos o asiàtics amb la boca coberta amb màscares no necessiten posar-se nerviosos perquè aquesta és una actitud responsable d'ells, que alhora que es protegeixen, protegeixen la vida i seguretat de tots vostès", ha explicat.

Yao Pei ha reconegut que l'epidèmia ha causat "impactes molt considerables en l'economia xinesa", i ha confiat que aquests impactes siguin temporals i no canviïn el bon desenvolupament de la seva economia. Pel que fa a les relacions comercials entre la Xina i Espanya, també creu que aquest impacte és temporal i no canviarà la bona tendència de l'increment del comerç entre tots dos països. "Crec que després de guanyar aquesta batalla, tant la Xina com Espanya prendrem mesures per fomentar el comerç bilateral", ha afirmat. Ha elogiat la tasca de Govern xinès pels avenços aconseguits en la protecció dels seus habitants i de la població mundial, entre ells la construcció de dos hospitals amb capacitat per a 2.000 llits en només 10 dies, ja que, si no hagués estat així, s'haurien produït molts més casos fora de la Xina. No obstant, ha dit que està preocupat pels danys que el coronavirus podria ocasionar si es propagués en un país amb un sistema de salut menys robust i ha instat a actuar immediatament per ajudar els països a preparar-se davant d'aquesta possibilitat. Ha dit que confia que guanyaran "la batalla contra el coronavirus", la taxa de mortalitat –ha recordat– és del 2%, molt inferior a la de la síndrome respiratòria de l'orient mitjà SARS, i també més baixa que la de les grips normals. "No cal que ens preocupem en excés i ni de bon tros patir pànic generalitzat", ha insistit.