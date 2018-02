10 anys de discoteca per a joves amb discapacitat intel·lectual

"Això va néixer d'una bogeria, un somni", explica Consol Ferrer, creadora de la Fundació Ludàlia, amb un somriure d'orella a orella. Ja fa quinze anys que va deixar la seva feina d'infermera i es va llançar a millorar la vida del seu fill Martí.

El Martí va néixer amb una discapacitat intel·lectual, però quan va fer 18 anys va dir-li a la seva mare que s'avorria. Va ser el detonant que va fer obrir els ulls als seus pares: no hi havia activitats d'oci per als joves amb discapacitat intel·lectual.

En aquell moment, els pares del Martí van posar fil a l'agulla i van decidir obrir la Fundació Ludàlia, especialitzada en l'oci i la cultura per als joves amb discapacitat intel·lectual. Des del primer moment, la Consol tenia un desig: "Un dia em vaig imaginar una discoteca. Em vaig imaginar els nois i noies rient, ballant, fent parella...". A partir d'aquell moment va començar a buscar un local on començar aquesta activitat. Segons la Consol, no va ser feina fàcil: "Em vaig passar un any buscant i preguntant. Quan els deia que era per a joves amb discapacitat no em deien que no, però em donaven allargues".

Quan el local se'ls va quedar petit

Un bar musical els va dir que sí, i així van començar els diumenges de gresca per als joves. Al llarg dels anys van veure que el local els quedava petit: "Havíem de créixer, l'espai se'ns feia petit, i a més volíem una discoteca, discoteca". La Consol no es va donar per vençuda i l'any 2008 va aconseguir una cita amb el responsable de Luz de Gas, Fede Sardà: "Jo l'hi vaig deixar clar: 'Jo no vull festa un diumenge, jo t'estic demanant tots els diumenges de l'any'. I em va dir si volíem començar l'endemà mateix. Això era un 22 de desembre. Em va donar la sensació que m'havia tocat la loteria!", assegura la Consol.

El responsable de l'emblemàtica sala Luz de Gas, Fede Sardà, diu que no s’ho va pensar dues vegades a l’hora d’acceptar el tracte: “Vaig dir que sí sense pensar-ho. Perquè s’ha de fer. Perquè sí. Hem de fet tot el que es pugui per ajudar en tots els àmbits”.

El febrer de l'any següent ja van començar les sessions de discoteca a la Sala B de Luz de Gas, que ara compleixen deu anys. Des d'aquell febrer la discoteca obre les portes tots els diumenges de l'any de les cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre.

Un canvi positiu entre els joves

La Consol explica que al principi eren un 80% de nois, però que amb el temps s'ha anat igualant i ara hi ha paritat entre els dos sexes. La fundadora assegura que el canvi en els joves ha sigut molt bo: "L'experiència és increïble. Quan se't compleix un somni, tota la teva il·lusió, tot el teu esforç es veuen recompensats. Quan veus els nois i noies gaudir se t'omple l'ànima".

Els diumenges a la tarda la sala és igual que els dissabtes a la nit: "Els joves entren sols, els pares no hi anem. Volem que se sentin lliures, però sí que a la sala amb ells hi ha un grup de sis educadors per dinamitzar converses", justifica la Consol. "L'única restricció que hi ha és que no poden beure alcohol. Per la resta és tot igual. Surten a fora, fan un cigarret, parlen amb els seus amics... és tan normalitzador! És el que faria jo si anés a una discoteca".

El més important és normalitzar-ho

La fundació ofereix activitats culturals i d’oci cada dia de la setmana: “No perquè s’apuntin a totes, sinó perquè hi hagi una bona oferta per triar”. Cada tarda s’organitzen tallers d’informàtica, dansa, fotografia, cuina, autogestió i teatre, i una vegada al mes es fa una excursió fora de Barcelona.

Des d'aquesta fundació fins i tot organitzen vacances d’estiu i sopars de Cap d’Any. Per a la Consol, la clau per a la normalització és evitar ser una multitud: “Tu no veus grups de 30 amics al carrer; doncs nosaltres, tampoc. Millor grups reduïts perquè no sigui una multitud. A vegades hem de fer un acotament, perquè si fóssim una multitud de gent deixaria de ser normalitzador”.

Un altre exemple és el sopar de Cap d'Any: “Només una persona havia passat el Cap d'Any fora; tots els altres, amb els pares. Veus com els seus germans surten i penses: i per què ells no? Jo vull per al Martí el mateix que voldria per al seu germà”.

Els diumenges a la tarda la sala està oberta a tothom, però la Consol accepta que no hi ha entrat mai ningú que no tingui discapacitat intel·lectual: "Ho entenc. Les persones ens ajuntem per afinitat; triaràs un oci determinat per a tu, que sigui del teu entorn. No és una crítica, és una realitat". Tot i això, que els joves es trobin a la discoteca cada diumenge ajuda a potenciar les relacions socials i fa que es creïn grups d’amistat estables fora de la sala.

Dificultats en diferents àmbits

Els joves amb discapacitat intel·lectual també es troben altres traves en el seu dia a dia. La Consol assegura que les retallades han empitjorat la situació i que per a les famílies amb un fill amb discapacitat intel·lectual suposen un “sobrecost important”. Segons la Consol, però, la dificultat més important és l’habitatge: “Aquests nois i noies a certa edat també volen marxar de casa. És normal. Però des de la Generalitat el tema habitatge social està completament parat: no hi ha places”.

La Fundació Ludàlia també ofereix serveis d’ajuda i acompanyament a les famílies, perquè, com assegura la Consol, a vegades hi pot haver conflictes interns: “Quan tens un fill amb discapacitat intel·lectual a vegades et limita molt: és tenir una persona dependent tota la vida. L’atenció que et requereix aquest fill és més gran i a vegades entra en competència amb els altres germans, sobretot si són més petits”.

Per celebrar els 10 anys de col·laboració entre la Fundació Ludàlia i la sala Luz de Gas, dijous passat es va celebrar un concert benèfic a càrrec del grup PorFinViernes. La sala es va omplir amb més de 250 persones que van bufar les espelmes per celebrar l’aniversari. Els diners recollits amb la venda d’entrades -que costaven 15 euros- aniran íntegrament a la Fundació Ludàlia.

La Fundació Ludàlia té quinze anys d’experiència, i per les 48 sessions de discoteca que va fer l’any 2017 hi van passar més de 4.500 persones.