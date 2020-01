L'apallissen per denunciar un pis turístic il·legal

Una parella ha hagut d'abandonar el pis on vivia, al barri del Born de Barcelona, després de rebre una pallissa per haver denunciat que l'habitatge del seu costat és un pis turístic il·legal. Els fets els ha explicat Xavi Buxeda, una de les víctimes, en un fil a Twitter: "Ahir van apallissar la meva parella a casa. Fa mesos que avisem Airbnb i l'Ajuntament de Barcelona que tenim un pis turístic il·legal al costat de casa. Hem advertit reiterades vegades que el propietari era perillós i ahir ens va enviar un sicari ". El seu testimoni posa de manifest "l'infern" personal que pot suposar tenir un pis turístic il·legal al costat i també la lentitud del procés administratiu per acabar amb aquestes pràctiques.

Ayer le dieron una paliza a mi pareja en casa. Llevamos meses avisando a @airbnb_es i @bcn_ajuntament que tenemos un piso turístico ilegal al lado de casa. Avisamos reiteradas veces que el propietario era peligroso y ayer nos envió un matón. Y claro, no podemos volver. HILO👇 — Nyavs (@XaviBuxeda) January 19, 2020

Segons ha explicat Buxeda a l'ARA, els problemes amb els veïns es remunten al maig, just quan la parella va començar a viure en aquest pis. "La primera nit ja hi havia una festa i molt soroll. Quan feia tres dies que hi vivíem vam trucar a la Guàrdia Urbana, però els turistes no van obrir perquè saben que sense una ordre judicial no poden entrar", afirma. De fet, Buxeda ha detectat que els turistes "han après" les dinàmiques perquè "tenen un cartell a la porta" que els ho explica.

Van avisar Airbnb de les actituds del llogater, però l'empresa només emetia "respostes automàtiques" i, per telèfon, van justificar-se dient que de mitjana poden arribar a pujar uns 200 pisos cada dia a la plataforma. I també van posar-ho en coneixement de l'Ajuntament de Barcelona a través de la web que el consistori va crear per denunciar pisos turístics il·legals. Durant aquests mesos el personal de l'Ajuntament també ha visitat en diverses ocasions el bloc, però tampoc han pogut comprovar l'ús que se'n feia perquè els ocupants mai obrien. En l'última visita de dues inspectores de l'Ajuntament, un home vinculat al pis va increpar-les i amenaçar-les, i va ser aleshores quan Buxeda i la seva parella van penjar un avís al replà per informar els turistes que estaven en un pis sense llicència i que contribuïen a la "gentrificació" del barri.

Fins que dissabte, mentre la seva parella penjava un altre full d'avís, el Xavi va començar a sentir uns "cops molt forts". "Ell era a terra, i hi havia un home a sobre seu, colpejant-lo i donant-li cops de puny. Era impossible apartar-lo, estava fora de si", recorda. Quan el Xavi va agafar el mòbil per trucar als Mossos, l'agressor va entrar al pis turístic i s'hi va atrinxerar. Ni la presència dels Mossos d'Esquadra va fer-lo sortir del pis.

"Segur que no tornarem a casa. Ja sabem que es tracta d'algú que és capaç d'amenaçar el personal de l'Ajuntament i d'enviar algú a donar una pallissa. Si li cau una multa no sabem de què pot ser capaç per venjar-se", explica Buxeda a l'ARA. Des de dissabte ell i la seva parella viuen a casa d'uns amics. Ara esperen que l'Ajuntament de Barcelona els pugui facilitar algun pis d'habitatge social "ràpidament". "No podrem fer una mudança tranquil·la, hem d'anar protegits perquè estem en una situació de perill", alerta Buxeda.

I va més enllà: perquè això no torni a passar, reclama que a nivell estatal hi hagi un "replantejament" i es creï un protocol per evitar que Airbnb pugui "expandir-se" i permetre que tanta gent desconeguda tingui accés a les claus d'un habitatge i sigui "tan fàcil" que algú pugui agredir uns veïns estant a casa seva.

L'Ajuntament carrega contra Airbnb

L'Ajuntament, que gràcies a un pla de xoc va passar dels 5.875 apartaments turístics sense llicència que s'anunciaven en diferents plataformes a 272, és conscient que està davant "d'un dels casos més greus" de què ha tingut coneixement fins ara. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha avisat que plataformes com Airbnb han de decidir si estan "al costat de la màfia o de l'Ajuntament" perquè casos com aquests no es tornin a repetir, i ha demanat una "resposta molt contundent de tolerància zero" perquè l'empresa elimini l'anunci de la web.

A més, Sanz ha afirmat que l'Ajuntament demanarà que els jutjats permetin actuar de manera més àgil, potser afrontant els casos més greus per la via penal i no tan sols per l'administrativa. "Ara el procés és molt garantista per als propietaris. No calen tres visites a un pis per veure que és il·legal", ha argumentat. L'Ajuntament de Barcelona té constància de 20 multiinfractors, que, segons Janet, estan "organitzats, tenen més d'un pis i amenacen el descans i la integritat física" dels veïns i veïnes.