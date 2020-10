Ingressa a presó un home tres mesos després de l'assassinat de la seva parella

La mort de la Yolanda havia generat dubtes a la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Fa gairebé tres mesos, el 2 d'agost, a dos quarts de sis del matí els Mossos van rebre l'avís de la mort d'una dona en un pis del carrer Balari. Quan els agents hi van arribar, es van trobar el cos sense vida de la Yolanda. La seva parella va dir que es tractava d'un suïcidi, tot i que la Yolanda tenia lesions traumàtiques -cops al pit, segons fonts pròximes a la investigació-. L'home va dir que l'havia intentat reanimar, i d'aquí les ferides. Amb tot, hi havia indicis que la víctima havia mort asfixiada.

Amb els resultats definitius de l'autòpsia i després de setmanes d'investigació, els Mossos van descartar que les lesions fossin degudes a l'intent de reanimació perquè les ferides al pit no eren compatibles amb aquesta hipòtesi, i van poder concloure que es tractava d'un assassinat que el presumpte autor havia intentat amagar. Finalment, els agents van detenir la parella de la Yolanda dijous de la setmana passada. És un home de 25 anys, de nacionalitat mexicana i veí de Sabadell. L'endemà de l'arrest, el detingut va passar a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó. Aquest és el desè feminicidi d'aquest any a Catalunya.

El recompte de víctimes mortals per violència masclista de l'Institut Català de les Dones (ICD) inclou totes les dones assassinades per homes en l'àmbit de la parella, en el familiar i en el comunitari. Les 10 víctimes d'aquest any són la Mónica i la Ciara, una mare i la seva filla de tres anys que van ser assassinades el 6 de gener, dia de Reis, a Esplugues de Llobregat a mans de la parella de la primera i pare de la segona, i que va ser detingut posteriorment. Dotze dies després la Judith va morir a Terrassa quan la seva exparella, un mosso d'esquadra, li va disparar amb l'arma reglamentària abans de suïcidar-se i el 28 de gener va ser assassinada la Rosa Maria a Sant Joan Despí a mans del seu marit, que va ser detingut a l'aeroport del Prat quan fugia.

El 27 de maig l'Annick va perdre la vida a l'Escala a mans del seu marit, que després es va suïcidar, i al cap de dos dies va morir la Rosario en l'incendi del seu pis a Santa Coloma de Gramenet provocat pel seu fill, detingut posteriorment. L'endemà, el 30 de maig, la Josefa va ser assassinada a Esplugues per la seva parella, un home que també va ser arrestat. El 14 de juliol va morir degollada l'Oriana Martina en un pis del Raval de Barcelona a mans de la seva parella, que posteriorment la policia va detenir. Finalment, el 22 d'agost la Montserrat va ser assassinada a Terrassa pel seu germà, que després van arrestar.

Tot i que l'ICD eleva a 10 les víctimes mortals d'aquest any, l'estadística del departament d'Interior parla de vuit dones assassinades. La diferència és que el primer recompte inclou tots els feminicidis mentre que el segon exclou els comesos pels fills o germans, com són el de Santa Coloma i Terrassa.

Minut de silenci i concentració a Sabadell

Després que s'hagi conegut el crim masclista de Sabadell, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. El consistori ha condemnat "enèrgicament" l'assassinat de Yolanda Zamorano Álvarez i ha mostrat el rebuig davant qualsevol forma de violència masclista perquè "totes són fruit de la societat patriarcal, sigui violència física, psicològica, sexual o tota aquella de caràcter discriminatori o d'intolerància". També s'ha anunciat una concentració aquest vespre a la plaça Sant Roc de Sabadell en memòria de la Yolanda. El Govern ha enviat un comunicat condemnant el feminicidi.