A presó un home per atracar ganivet en mà un bar de Girona i agredir un taxista

El jutge de guàrdia de Girona ha enviat a presó un home de 33 anys i nacionalitat francesa que va atracar un bar del carrer de la Creu de Girona amb un ganivet i posteriorment va agredir un taxista per robar-li la recaptació. L'home es va emportar 400 euros de l'establiment, entre monedes i bitllets. Tot plegat va passar pels volts de les dues del migdia, quan l'home armat amb el ganivet va irrompre al bar exigint els diners de la caixa.

Dues hores i mitja més tard el sospitós va agafar un taxi i va agredir el conductor per prendre-li la recaptació quan passaven per Medinyà. L'home va fugir del vehicle a peu, però els Mossos el van acabar interceptant pocs minuts després quan caminava pel voral de la carretera GI-633. L'home va respondre de manera violenta contra els agents, llençant-se damunt d'ells. La reacció del sospitós va obligar els policies a reduir-lo al mig de la carretera. Minuts més tard, els Mossos van poder verificar que es tractava de la mateixa persona que havia atracat el bar de Girona hores abans.



Per tot plegat, el jutge el va enviar a la presó acusat de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, un d'ells en grau de temptativa, i un delicte de resistència greu als agents de l'autoritat. L'home té antecedents.