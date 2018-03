"Calladeta no estàs més guapa": el carrer es desborda en lila feminista

"Calladeta no estàs més guapa" és un dels moltíssims missatges que s'han pogut llegir aquest vespre en un passeig de Gràcia desbordat de color lila feminista. 200.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, per reivindicar la igualtat i la voluntat d'erradicar el masclisme. La riuada ha omplert aquest carrer central de Barcelona de punta a punta: des de l'avinguda Diagonal fins a la plaça Catalunya, amb predomini de banderes liles i infinitat de cartells i pancartes. "No vull entrar gratis a la discoteca", exposava una altra dona, fent referència a la diferenciació que es fa entre homes i dones a l'entrada de certs locals nocturns.

540x306 Manifestació feminista del 8-M a Barcelona / PERE VIRGILI Manifestació feminista del 8-M a Barcelona / PERE VIRGILI

En un missatge adreçat a les persones que no coneixen el significat del moviment feminista, s'ha repetit un lema burleta en alguns dels cartells: "Ni misclismi ni fiminismi", denunciaven, en referència a aquells que creuen que la igualtat no l'empara cap dels dos conceptes. Conscient que l'objectiu no és que la reivindicació es faci patent avui i demà tot torni a ser com sempre, una manifestant duia una pancarta que deia: "Tots els drets per a les dones tots els dies".

540x306 Una manifestant, al passeig de Gràcia / PERE VIRGILI Una manifestant, al passeig de Gràcia / PERE VIRGILI

La gran aglomeració ha provocat que la marxa, que en alguns punts ha adoptat un to festiu amb batucades, fos lenta. La capçalera ha arribat a la plaça Catalunya a les 19.30 h i les organitzadores han preferit esperar que la rua avancés abans de llegir el manifest. Ara bé, una d'elles ha pujat a l'escenari per anunciar que el 8 de març del 2018 ha sigut un "dia històric per al feminisme" per la "resposta espectacular que fa plorar d'emoció". Ha puntualitzat, però, que és només un "punt de partida" de tot el que ha de venir en aquesta lluita.

"La reivindicació de «ni una menys» s'ha de fer realitat, perquè si ens toquen a una ens toquen a totes", ha expressat la dona encarregada de llegir el manifest, que ha demanat lluitar contra la violència masclista. A més, ha defensat la vaga en la tasca de cures, que majoritàriament fan les dones. "Exigim que sigui retribuïda, fem visible que el patriarcat ens vol submises i callades", ha remarcat. Entrant en la petició de polítiques públiques que incideixin en la igualtat de gènere, el col·lectiu ha exigit que s'acabi amb els ajuts a les escoles que segreguen per sexe i ha refermat l'aposta perquè s'eduqui amb una perspectiva de gènere "transversal".

El mestissatge ha sigut un dels elements més destacats: grups de dones joves, grans, jubilades, musulmanes; famílies amb criatures, homes, grups mixtos, etc. El que sí que s'ha volgut deixar clar és el protagonisme de les dones, que han ocupat la capçalera en un espai no mixt. El component nacional s'ha deixat de banda en una època en què els carrers se solen omplir o bé d'independentistes o bé de partidaris de la unitat d'Espanya. Això no vol dir que no s'hagin deixat veure llaços grocs i banderes independentistes, però sempre difuminats enmig del lila feminista i algunes banderes amb els colors LGTBI. Fins i tot la font situada a la Gran Via amb passeig de Gràcia s'ha tenyit de color.

540x306 La font del passeig de Gràcia amb la Gran Via de les Corts Catalanes, de lila La font del passeig de Gràcia amb la Gran Via de les Corts Catalanes, de lila

"Avui és un dia de molt orgull; porto tota la vida lluitant per la igualtat", afirma a l'ARA la Conchi, que s'ha llevat a les quatre de la matinada per complir amb els serveis mínims de neteja a l'Hospital de Bellvitge. Durant la manifestació s'ha col·locat a la capçalera i no ha parat de cridar en favor del feminisme. Tot i l'èxit de la jornada, critica que CCOO i UGT només hagin instat a fer dues hores de vaga. "L'han fotut", lamenta. L'Anna, que no s'ha tret el llaç groc que porta des de fa dies, diu que està "encantada" de participar en "lluites compartides". "El feminisme està amb la llibertat i la vulneració de drets polítics a Catalunya també és una forma de violència i per això reclamem la derogació de l'article 155", s'ha inclòs en el manifest.

La Georgina i el Maties han anat a la manifestació amb els seus fills petits, la Nora i el Nil. "Volem que visquin el que estem reivindicant", diu la Georgina, i consideren important inculcar els valors que es defensen en aquest 8 de març. Ella treballa a l'Institut Català d'Oncologia i ha fet vaga durant tot el dia, i ell és autònom i també ha aparcat la feina. Tot i el predomini femení, els homes s'han sumat a la protesta. L'Enric, estudiant de la Universitat de Girona, no tenia classe perquè totes les assignatures d'aquest dijous les impartien professores que han fet vaga. El Jordi, amb qui ha assistit a la manifestació, ha treballat tot i que volia absentar-se. "Acabo d'entrar a l'empresa i no em volia arriscar", ha lamentat.

540x306 La Georgina i el Matias, a la confluència de passeig de Gràcia i Aragó La Georgina i el Matias, a la confluència de passeig de Gràcia i Aragó

"Sisplau, cap als laterals!"

Si bé la manifestació havia de començar a la confluència de la Diagonal amb el passeig de Gràcia, la capçalera s'ha hagut de traslladar al carrer de Provença a causa de la gran quantitat de gent que s'acumulava al carrer. Les dones que intentaven mantenir la capçalera lliure han tingut una feinada per aconseguir que la capçalera realment ho fos. "Cap als laterals, sisplau, cap als laterals!", anaven demanant al degoteig constant de gent que se sumava a la mobilització des de la part baixa del passeig de Gràcia. Una de les que ho procurava ho ha fet sense perdre el to reivindicatiu de la manifestació i feia veure que escombrava cap als costats.