Aval judicial amb excepcions a les restriccions al Segrià i l'Hospitalet

Aval judicial amb matisos a les restriccions acordades pel Govern tant a la zona del Segrià com en tres barris de l'Hospitalet de Llobregat. En el primer cas, després que el Govern donés forma de decret llei a l'enduriment del confinament, e l jutjat d'instrucció número 2 de Lleida en funcions de guàrdia no ratifica que les mesures s'apliquin al municipi de Massalcoreig perquè en data 1 de juliol només tenia un contagi i es considera que aquesta xifra és similar a la d'altres municipis, com Gimenells o Sarroca de Lleida, on no s'ha endurit el confinament, i ho considera desproporcionat.

La resolució fixa en 15 dies el termini de validesa de les restriccions, que es podrien prorrogar. Exigeix un informe setmanal al Govern sobre l'evolució de la pandèmia i els possibles canvis en les mesures. La resolució afecta, segons la justícia, set municipis i no vuit: Lleida, Aitona, Alcarràs, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

En la resolució, notificada aquesta matinada, el jutge considera que les mesures "són necessàries" perquè les adoptades fins ara no han permès el control del rebrot i afegeix que són "idònies" per assolir aquest objectiu. El jutge afirma que la situació actual és millor que la del març i l'abril però afegeix que les mesures proposades ara pel Govern són "menys restrictives" que les imposades durant l'estat d'alarma. A més, apunta que estan delimitades territorialment "als llocs on calen donada la situació actual".

El paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha lamentat en una entrevista a TV3 "el desori jurídic" dels últims dies i ha assegurat que avui es donaran indicacions clares als habitants dels municipis confinats de què es pot fer i què no. Pueyo ha celebrat que les entitats municipals descentralitzades de Raimat i Sucs hagin quedat fora de les restriccions.

En el cas dels barris de la Florida, la Torrassa i Collblanc de l'Hospitalet, el jutge de guàrdia, d'acord amb l'informe del fiscal, ratifica el gruix de les mesures acordades pel Govern però, a diferència del Segrià, no accepta no totes aquelles que limiten les reunions familiars i socials i les activitats religioses i esportives perquè considera que això afecta un dret fonamental i no té cobertura dins la modificació publicada ahir. El jutge assegura que "res obsta que es puguin produir reunions de més de deu persones si es respecten les obligacions imposades i mesures sanitàries en vigor excloent-ne aquelles persones que presentin símptomes clars de la malaltia".

Salut va demanar ahir als veïns d'aquests tres barris al nord del municipi que, durant almenys quinze dies, no surtin de casa si no és "imprescindible". També va anunciar que es prohibeixen els contactes amb grups de més de deu persones, s'imposen restriccions als bars i restaurants i se suspenen la majoria d'activitats culturals, esportives i d'oci als tres punts més crítics de la ciutat.

Marín reclama informació dels positius

L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha explicat en una entrevista a TV3 que és "evident" que per sumar amb la Generalitat han de compartir informació i que per això s'ha impulsat una comissió que es reuneix cada dia. "Volem comprovar que tots els positius tinguin una visita domiciliària per veure que fan bé el confinament", ha apuntat, però ha lamentat que encara no hi hagi la fórmula per poder compartir aquestes dades.

Marín ha defensat que les mesures de restricció acordades per al municipi són "de sentit comú, per fer un toc d'atenció a la ciutadania". "L'Hospitalet és a un carrer de Barcelona i a tocar de Cornellà, Esplugues... Hem de fer aquest toc d'atenció", ha defensat. Marín ha dit que les coses ja han canviat radicalment a la ciutat des de divendres i que el 99% de la població ja porta la mascareta: "Això ajudarà a fer baixar el nombre de contagis i fer que l'evolució sigui bona".