Aigua gratuïta als bars i restaurants i adeu a molts productes de plàstic d'un sol ús: així serà la nova llei de residus

260x366 Un dispensador d'aigua en un restaurant / GETTY Un dispensador d'aigua en un restaurant / GETTY

El govern espanyol donarà previsiblement llum verda aquest dimarts a l'avantprojecte de llei de residus, segons publica l'agència Efe. La nova normativa, a proposta del ministeri per a la Transició Ecològica, sobreposa a l'ordenament jurídic espanyol les directives europees del paquet d’economia circular i les de plàstics d'un sol ús.

Entre aquestes normatives hi ha la prohibició de distribuir de manera gratuïta gots de plàstic d'un sol ús i recipients per a aliments, pels quals es cobrarà al consumidor, una mesura que el govern espanyol té previst fixar com a obligatòria a partir del 2023.

La mesura pretén reduir en un 50% la comercialització d’aquest tipus d’envasos el 2026 i en un 70% el 2030, respecte al 2022.

En la mateixa línia que la normativa europea, l'avantprojecte també assenyala que a partir del juliol del 2021 quedarà prohibida la introducció al mercat d'una sèrie de productes de plàstic d'un sol ús, entre els quals els bastonets de cotó (excepte per a l’ús en l’àmbit sanitari), coberts, plats, palletes i agitadors de begudes.

Així mateix, es prohibirà la introducció dels palets destinats a subjectar globus, llevat dels destinats a usos industrials i professionals, i dels recipients i gots per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos els taps i tapes.

També seran vetats altres productes de plàstic fabricat amb substàncies oxodegradables i l'ús de cosmètics i detergents que continguin microplàstics afegits intencionadament.

Amb relació a les ampolles de plàstic, es fixaran uns objectius de recollida separada en dos horitzons: el primer el 2025, quan s’haurà de recollir separadament el 77% del pes de les ampolles respecte al que s’hagi introduït al mercat, un percentatge que augmentarà fins al 90% el 2029.

Prevenir la creació de residus

La normativa que s'aprovarà demà pretén atorgar un paper protagonista a les mesures de prevenció de residus, amb la inclusió d'objectius concrets i quantificables.

El calendari per reduir el pes dels residus produïts preveu una reducció del 13% el 2025 i del 15% el 2030, en tots dos casos respecte als residus generats el 2010.

Justament amb l'objectiu de disminuir el consum d'envasos, les administracions públiques hauran d'aportar mesures per reduir el consum d'aigua embotellada a les seves dependències amb fonts d'aigua potable i envasos reutilitzables, sense perjudici que als centres sanitaris i educatius es comercialitzin envasos d'un sol ús.

Aigua gratuïta als bars i restaurants

Pel que fa al sector de l'hostaleria i la restauració, serà obligatori que els bars i els restaurants ofereixin sempre als consumidors, clients o usuaris la possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l'oferta de l'establiment.

Pel que fa a la resta de residus, el text marca objectius per fomentar la reutilització i el reciclatge i es fixa un calendari d'implantació per a noves recollides separades. Respecte als bioresidus, el calendari s'avança al 31 de desembre del 2021 per als municipis de més de 5.000 habitants i al 31 de desembre del 2023 per a la resta. Pel que fa als tèxtils, olis de cuina utilitzats i residus domèstics perillosos, abans del 31 de desembre del 2024.

Per allargar la vida útil dels productes i combatre l'anomenada obsolescència programada dels productes tecnològics, el text també recull, segons Efe, que caldrà fomentar el disseny, la fabricació i l'ús de productes que siguin eficients en l'ús de recursos, duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables.