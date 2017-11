El Banc dels Aliments aconsegueix els 25.000 voluntaris necessaris per a la campanya 2017

El Banc dels Aliments de Catalunya ha aconseguit a contrarellotge els voluntaris necessaris per a la campanya del Gran Recapte d'Aliments d'aquest any. Fa un mes en tenien 3.000 d'inscrits i després de fer una crida popular ja en són més de 25.000. Segons Roser Brutau, presidenta de la Fundació Banc dels Aliments, ara hi ha els voluntaris necessaris, però l'ideal seria arribar als 27.000. Brutau explica que les ciutats on es concentra més població costa més trobar voluntaris i assegura que encara els falta gent a zones del Baix Llobregat, les Garrigues o el Delta de l'Ebre. Brutau recorda que cada any els voluntaris s'inscriuen més tard i confia a arribar a la xifra desitjada abans de l'inici de desembre.

A més, han aconseguit una nau industrial de més de 2.000 m2 que els servirà com a magatzem principal a la zona de Barcelona. Fins ahir no van disposar d'aquest recinte i per solucionar el problema disposaven de diverses naus més petites distribuïdes en diferents zones, fet que els dificultava molt la feina. A partir d'avui han centralitzat la zona d'emmagatzematge en cinc naus. El cap de logística del Banc dels Aliments, Oriol Dolader, diu: "Ahir vam aconseguir la nau i estem molt agraïts, però ara hem de ser ràpids perquè només tenim quatre o cinc dies per reorganitzar-ho tot". Aquestes naus són claus per desar i classificar tot el menjar que es recollirà.

La novena edició de la campanya es farà els dies 1 i 2 de desembre a tot Catalunya i té com a objectiu recollir el màxim d'aliments possibles per abastir els magatzems. L'any 2016 van aconseguir recaptar més de 4.374 tones d'aliments bàsics, que van servir per abastir la demanda del Banc durant tres mesos. Els aliments de primera necessitat són conserves de peix i verdura, oli i llet.

La nova pobresa: joves amb precarietat laboral

El Banc dels Aliments detecta que cada vegada atenen més persones joves que no poden entrar al mercat laboral o, si hi entren, és amb contractes de treball precaris i a temps parcial. Aquest tipus de contractes no els donen ingressos suficients i sovint no aconsegueixen mantenir-se. El director del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas, assegura que les persones que ells atenen també pateixen pobresa energètica, a més de l'alimentària, i que normalment venen derivades dels serveis socials de l'Ajuntament.

Aquesta entitat ajuda 210.000 persones en situació en pobresa severa, una circumstància que s'ha cronificat a Catalunya. L'entitat contribueix a donar menjar a les famílies que es troben en aquest cas, i així aquestes famílies poden fer servir els seus ingressos per pagar altres despeses, com les factures de la llum o l'aigua.