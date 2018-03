Barcelona commemora el dia de les víctimes del terrorisme amb l'objectiu de no repetir amb el 17-A els errors d'Hipercor

La commemoració del dia europeu de les víctimes del terrorisme té a Barcelona dos grans focus d'atenció: l'atemptat d'ETA a Hipercor de fa 30 anys i l'atac jihadista a les Rambles del passat mes d'agost. Coincidint amb l'efemèride, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha visitat l'exposició sobre 'La Ferida d'Hipercor', que dissabte que ve tancarà després de tres mesos a l'Espai Zero de Fabra i Coats: "Ha estat un procés d'aprenentatge per tenir ben present què es va fer malament i intentar fer-ho ara el millor possible", ha dit Colau en relació a la gestió posterior dels atemptats de les Rambles. L'atenció a les víctimes, ha assegura, no pot ser "només la resposta del moment immediat" dels atemptats.

En aquest sentit, qui va ser portaveu de l'associació catalana de víctimes del terrorisme (ACVOT) i actualment membre de la unitat d'atenció i valoració a afectats per terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha recordat que en el cas d'Hipercor encara hi ha "situacions" pendents de solucionar-se trenta anys després. "La ferida no està tancada", ha afirmat. Manrique, víctima d'ETA a Hipercor, ha explica que l'assessorament a les víctimes del 17-A és ara fonamental perquè no quedin en l'oblit i "abandonats" per les administracions públiques com, assegura, va passar el 1987 al centre comercial.

"És vergonyós i patètic que persones hagin d'escoltar que per no estar presents al lloc dels atemptats no són víctimes del terrorisme quan els han matat els fills", ha etzibat Manrique. A la sortida de l'exposició, Colau ha afirmat que "totes les víctimes han de valdre igual" i ha valorat l'aprenentatge que suposa Hipercor per a la gestió del 17-A.