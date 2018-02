L'altra cara del Mobile: activistes denuncien la utilització de productes tòxics en la fabricació de mòbils

El grup d'activistes Setem Catalunya ha denunciat aquest matí a les portes del Mobile World Congress la utilització de productes tòxics en la fabricació de mòbils per part de les grans empreses del sector com Apple i Samsung. Segons Setem, els treballadors de les fàbriques de dispositius mòbils pateixen càncer, danys al sistema nerviós, malformacions de naixement i avortaments espontanis "per fer telèfons".

Coincidint amb la inauguració del MWC, aquest matí de dilluns, al recinte de la Fira de Barcelona, els activistes han ensenyat unes mans gegants de més d’un metre i mig d’alçada, tacades de negre i que sostenien un mòbil amb el missatge "IndústriaVerinosa" en català i en anglès a la pantalla.

Alba Trepat, responsable de la campanya pels drets humans i laborals al sector de l’electrònica de Setem Catalunya, ha assenyalat les grans companyies per permetre aquesta situació: "Les grans marques de la indústria del mòbil són responsables de garantir mesures de seguretat per als treballadors al llarg de la cadena de subministrament dels productes". A més, ha afegit que "això també inclou demanar aquestes garanties a les seves empreses subcontractades”.

Setem ha demanat a les grans empreses que siguin més transparents i que publiquin la llista completa dels productes que s'utilitzen en cada fàbrica i en quines quantitats. A més, volen que es substitueixin els productes més perillosos per altres de més segurs i que n’informin públicament. En la mateixa línia, volen que aquestes empreses es responsabilitzin de la salut i la seguretat del personal de tota la seva cadena de subministrament.

Un altre Mobile: Mobile Social Congress

En paral·lel al Mobile World Congress, Setem Catalunya organitza el 27 i 28 de febrer el Mobile Social Congress al Pati Manning de Barcelona. Es tracta d'un espai de reflexió i denúncia del model de producció i consum de tecnologies de la informació i la comunicació. Volen ser un congrés en què es visibilitzin també les alternatives al sistema convencional i s'aposti per un model electrònic més just.

Com a activitat prèvia a l’MSC, es projecta el documental 'Complicit: el preu de la tecnologia' el dilluns 26 de febrer a les 18.30 h al cinema Zumzeig. El documental destapa l’explotació laboral a la qual es veuen sotmesos els treballadors xinesos per construir els nostres mòbils i altres aparells electrònics.