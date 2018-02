Els barcelonins, els europeus més ofegats pel lloguer

L'accés a l'habitatge és la principal tensió que afronten els ajuntaments metropolitans. L'increment de preus tant en el parc de compra com especialment en el de lloguer compromet cada cop més ingressos de les llars a Barcelona i els municipis de l'entorn. Els barcelonins són els europeus que han de fer un esforç més gran per cobrir aquesta despesa bàsica i les que hi van associades, com els subministres de l'aigua, el gas i la llum.

Quasi el 43% dels habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) que viuen en règim de lloguer ja destinen més d'un 40% dels ingressos a cobrir el cost de l'habitatge i els subministraments. Tenint en compte el nombre de llars en lloguer que hi ha a tota l'àrea, més de 300.000 persones viuen en una situació de "sofreesforç" per afrontar aquest pagament mensual, segons es desprèn de les primeres conclusions de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.

Aquesta taxa de sobrecàrrega -que calcula el nombre de persones que comprometen més del 40% dels ingressos a pagar habitatge- és especialment preocupant en el cas del lloguer perquè es troba a molta distància de la mitjana europea, que no arriba al 28%. En el cas de Catalunya, la taxa està lleugerament per sota que la de Barcelona i el seu entorn, en el 40%, però tot i així a força distància de països com França, on un 16,5% dels llogaters afronten aquest sobreesforç o Alemanya, on és del 23%.

La presidenta de l'Observatori, Carme Trilla, ha constatat que el lloguer és una de les "principals preocupacions" dels municipis metropolitans. Segons dades del 2016, les famílies de Barcelona que viuen de lloguer havien de destinar una despesa mitjana de 824 euros mensuals a pagar habitatge i serveis bàsics, mentre que les llars on es pagava hipoteca aquest import era més baix, de 818 euros de mitjana.

A més, el que mostren les dades és que mentre que aquestes despeses han tendit a moderar-se en els últims cinc anys un 6% en les llars de propietat que paguen hipoteca, les despeses per als llogaters han crescut un 20% en el mateix període. "Ja torna a sortir més a compte comprar que llogar un habitatge", ha lamentat el vicepresident de l'AMB responsable d'Habitatge, Antonio Balmón. En el cas del conjunt de l'àrea metropolitana, la despesa mensual de les llars en habitatge i serveis bàsics era de 789 euros, va créixer un 12% entre 2011 i 2016 i es va quedar només 10 euros per sota del que pagaven les llars hipotecades.

L'accessibilitat a l'habitatge de compra ha millorat respecte el punt àlgid de la bombolla immobiliària del 2008, però segons les dades de l'anuari, els esforços econòmics de les famílies a pagar la hipoteca segueixen sent molt importants. Una llar que ingressa uns 1.800 euros mensuals, l'equivalent a 2,5 cops el Salari Mínim Interprofessional, ha de destinar més de la meitat dels ingressos a comprar-se d'un preu mitjà.

Primers efectes de la gentrificació

El primer anuari de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge aporta possibles indicis de l'expulsió de veïns que es detecta en alguns barris de Barcelona per l'encariment dels lloguers. En els últims tres anys ha disminuït el nombre de barcelonins que canvien de domicili però que es mantenen al mateix barri o bé dins la ciutat.

El percentatge dels que es traslladaven sense abandonar Barcelona va arribar a un pic de prop del 80% el 2013, i des de llavors s'observa un cert descens. El 2016, la taxa dels que canvien de domicili i romanen a Barcelona va situar-se en el 73% mentre que la mitjana dels barris ha baixat des del 26% de fa tres anys fins al 21,7% de l'any passat, un reflex de la mobilitat que s'observa en alguns districtes de la ciutat.

"Hem d'estudiar bé aquestes dades i veure on han anat aquestes persones i com influeix això en la sortida de població cap a altres ciutats del voltant", ha explicat Trilla en la presentació dels resultats. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat que les dades confirmen que el problema del lloguer "no és sols de Barcelona, que és on hi ha més pressió, sinó que afecta tots els municipis de l'AMB i obliga a fer polítiques més enllà de l'àmbit municipal".