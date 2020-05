Educació buscarà espais propers a les escoles per poder fer classes amb menys alumnes

El dia després de la tempesta generada per la presentació del pla de retorn a les aules del departament d'Educació, el conseller de l'àrea, Josep Bargalló, ha reiterat als sindicats l'oferta de treballar conjuntament per decidir com s'abordarà la reobertura al setembre, que ha considerat que serà el moment de "màxima emergència educativa". Bargalló, que ha fet autocrítica per la manca de previsió en el moment inicial de la crisi, s'ha obert també a replantejar algun dels aspectes fixats per a la reobertura de les aules quan els territoris entrin a la fase 2, com la ràtio marcada per als alumnes d'entre tres i sis anys. Ara es proposen grups de 13 infants per aula i el conseller ha considerat, en una entrevista a TV3, que és una xifra massa alta. Ha detallat que en els documents que els va fer arribar el govern espanyol la proposta era més elevada de 13 i que, per això, no van aplicar la idea inicial del seu equip, que era fixar una ràtio més baixa de 13. "La xifra inferior que volíem marcar potser era més encertada", ha reconegut.

Davant de les queixes dels sindicats per l'anunci de la diversitat de tasques que hauran de fer els docents i la manca de concreció sobre si es faran noves contractacions, ha defensat que "no cal" que el professorat faci totes les feines previstes per al final del curs "alhora". "Ho han de fer gradualment", ha dit en referència a aspectes com les sessions telemàtiques o les tutories presencials. Bargalló ha explicat que cada centre és diferent i que no es pot decidir des del departament el que han de fer tots.

També ha assegurat que el departament liderarà la cerca d'espais per fer possible els desdoblaments de grup, malgrat que en el document aprovat pel Procicat, Educació demana a cada centre que es reorganitzi. Si s'han pogut trobar llits d'UCI on no n'hi havia també es trobaran espais per fer classe on ara no n'hi ha, ha defensat. "Ho haurem de fer nosaltres", ha dit en referència al paper del departament per buscar espais. Ha avançat, en aquest sentit, que la cambra d'empresaris ja s'ha ofert a buscar emplaçaments. "Hem de posar-nos a treballar amb tothom en la recerca d'espais, que han de ser molt propers als centres", ha apuntat, i ha considerat "evident" que en alguns casos caldrà contractar més personal. De moment, però, no ha detallat encara les xifres, que assegura que no es podran saber fins que no es tanqui la preinscripció.

Sobre les mascaretes, que ara es preveuen per als docents i no per als alumnes, ha assegurat que compliran el que marqui Salut. "Jo no soc metge", ha apuntat. El conseller ha detallat que "si tot va bé" els centres rebran avui les instruccions de com enfocar la reobertura quan s'entri a la fase 2. "Hauria estat millor anar amb moltíssim més temps però l'emergència és la que és", ha defensat. Bargalló ha fet autocrítica amb la manera com el seu departament va encarar la crisi, com tancar les escoles pensant que es tancaven només per 14 dies. "Ara seríem més previsors, seria un error dir que no hem fallat, però el sistema i el professorat han respost", ha defensat.

Pel que fa a l'ús de les mascaretes, Josep González Cambray, director general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que "tots els docents i alumnes han de portar mascaretes si no es poden respectar els dos metres de seguretat". Sobre els nens, ha dit que ja "sortiran de casa a partir dels 6 anys amb mascareta". "I si no es poden respectar les distàncies dins l’escola, hauran de portar mascareta. Dins de l’aula, no caldrà que la portin, però sí que l’hauran de portar a l’escola per si cal per als trànsits de passadís o d’entrada i sortida", ha apuntat.

Innovació educativa

Bargalló ha considerat que si en algun cas no es troben prou espais per permetre que tots els alumnes assisteixin físicament a classe alhora seria preferible un sistema de treball com fer la part teòrica de la matèria a casa i la pràctica al centre que no pas fixar dies alterns per a l'assistència a classe. El conseller ha assegurat, de fet, que ara mateix li preocupa més que la situació pugui fer que innovacions educatives com la d'ajuntar taules i fomentar el treball cooperatiu puguin anar enrere per les restriccions que no pas altres aspectes com si es pot acabar a temps tot el currículum. Sobre aquest aspecte, González Cambray ha dit que "el currículum existeix i és molt important", però ha deixat clar que hi ha "molts altres sabers". "Aquesta no serà una generació estigmatitzada, sinó que el que farem serà potenciar altres maneres d’aprenentatge. Només hem deixat de fer les coses presencials, com les havíem fet sempre, durant un trimestre, ja n’havíem fet dos", ha apuntat.

El conseller també ha remarcat que quan es reprengui el curs al setembre haurà de ser amb el servei de menjador i segurament buscant torns esglaonats per sortir al pati. González Cambray, de fet, ha reiterat la importància dels torns i de fer entrades i sortides esglaonades. El director general dels centres públics de la Generalitat ha dit que en cap cas es dibuixaran a les llars d'infants quadrats a terra com s'ha fet en altres països i ha apuntat: "El risc zero no existeix, només hi és si estàs confinat i no et relaciones amb ningú que hagi sortit al carrer. Hem de deixar que els nens siguin nens, la cultura de la por no ens pot guanyar. No hi ha res fàcil, però haurem de trobar l’equilibri entre complir les mesures de seguretat i deixar que els nens puguin ser nens".

I si un alumne dona positiu?

Preguntat sobre què podria passar si un alumne dona positiu per coronavirus, González Cambray ha dit que tenen un protocol a punt, que s'enviarà als centres aquest dijous a la tarda. Però, a grans trets, la idea és que un responsable vagi a recollir l'alumne a l'escola i, a partir d'aquí, "fer la traçabilitat amb tots els nens i docents que han estat en contacte amb ell durant els últims 14 dies. Per això és molt important els grups estables". I preguntat sobre si caldria fer tests PCR o serològics als nens abans d’anar a escola, el director general de Centres Públics de la Generalitat ha dit que aquesta seria "una mesura que hauríem de treballar plegats i que ens ajudaria", però no ha confirmat si és una cosa en la qual estiguin treballant des del departament.