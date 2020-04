Més de 30 bombers titulats en infermeria donaran suport als hospitals per lluitar contra el covid-19

A partir de dilluns, 32 Bombers de la Generalitat amb titulació d'infermeria s'incorporaran als hospitals per reforçar-los i evitar el col·lapse arran de la crisi del coronavirus. L'anunci arriba dues setmanes després que el cos obrís la possibilitat a la seva plantilla d'oferir-se com a personal sanitari. En una roda de premsa aquest divendres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell, han explicat que els bombers s'incorporaran "el més aviat possible" a "hospitals i hospitals temporals" i que Vic i Manresa són els primers municipis que rebran aquests nous efectius.

Els bombers que s'incorporin com a personal sanitari quedaran "lliures" de fer el seu servei ordinari al cos per prestar-lo "íntegrament" al grup sanitari dedicat a reforçar l'atenció pel coronavirus. En una carta, la direcció general ha explicat als bombers que "la previsió és que el personal al grup sanitari no podrà prestar-ne al grup de salvament i rescat".

En paral·lel, el cos de Bombers també treballarà en la desinfecció d'instal·lacions, el muntatge d'infraestructures temporals (com els hospitals de campanya) i en la gestió de les víctimes provocades pel covid-19. Els darrers dies, els bombers han participat en la construcció de l'hospital temporal del Vallès, l'habilitació de nous espais sanitaris a Igualada i el muntatge de l'hospital a Fira Barcelona. "Donem suport en la instal·lació i el muntatge de llits, panells i altres elements", ha explicat Borrell. A Sabadell també han participat en la desinfecció d'un hotel que ara allotja malalts.

"Un sobreesforç" liderat per Salut

El cos assumeix totes aquestes tasques sense deixar de garantir els serveis que presta normalment. "Es farà un sobreesforç per contribuir en l'ajuda per fer front el covid-19, sempre de comú acord amb el departament de Salut, que és qui liderarà les tasques dels Bombers", ha dit Buch. Ara per ara, el cos de Bombers té 206 efectius afectats o aïllats pel coronavirus. Tot i això, Borrell ha precisat que "els parcs i les sales funcionen sense incidències remarcables".

L'anunci per part de la conselleria arriba després que diversos sindicats dels Bombers, entre els quals hi ha Intersindical-CSC i CATAC, demanessin la setmana passada poder "redoblar esforços" per lluitar contra el covid-19. En un comunicat, els bombers –funcionaris i voluntaris– diuen que el seu potencial "pot aportar molt més" per ajudar a combatre la pandèmia. Per això reclamen a la direcció general de Bombers que permeti, als que ho vulguin, redoblar esforços readaptant les guàrdies i destinant-hi els mitjans necessaris per fer front a la crisi sanitària sense que això perjudiqui la resposta de les emergències diàries.