La “bústia morta” dels jihadistes per parlar sense deixar rastre

Entre les runes del xalet d’Alcanar els Mossos d’Esquadra van trobar diverses targetes de visita, així com papers amb anotacions manuscrites que feien referència a números de telèfon i adreces de correu electrònic a les quals els investigadors han seguit la pista aquests últims mesos. Un d’aquests correus ha permès als agents descobrir un dels sistemes de comunicació “segurs” que utilitzaven els jihadistes de Ripoll per mantenir-se en contacte sense deixar rastre. Es tracta d’un mètode utilitzat per altres cèl·lules terroristes desarticulades els últims anys a Europa, segons expliquen els Mossos en un dels seus informes inclosos en el sumari del cas: la “bústia morta”.

El sistema consisteix en un compte de correu ordinari del qual els diferents membres del grup tenen l’usuari i la contrasenya. Quan volen comunicar-se hi escriuen un missatge però no l’envien, sinó que el guarden a la carpeta d’esborranys perquè tots els integrants de la cèl·lula en tinguin coneixement. Després l’eliminen sense deixar cap rastre. “Aquesta instrucció manté, i ho fa sobre una base ferma, que es tractava d’un correu fals, una bústia morta”, conclouen els Mossos. El primer esborrany creat -del qual no ha transcendit el contingut-és del maig del 2017.

Connexió postatemptats

El compte va seguir actiu després dels atacs. El que va sorprendre més els investigadors és que algú hi va entrar el 18 d’agost del 2017 a les 9.05 h del matí, després de l’explosió d’Alcanar i dels atemptats de la Rambla i Cambrils, quan “tots els membres de la cèl·lula coneguts llevat de Younes Abouyaaqoub [el conductor de la Rambla] estaven detinguts o morts”. El sumari també revela que Abouyaaqoub va trucar tretze vegades al mòbil d’un dels terroristes abatuts a Cambrils, sense èxit, aquell matí.