El CAC denuncia 19 continguts d'internet per incitar a la violència masclista

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat davant de la Fiscalia de Barcelona 19 continguts d'internet -10 vídeos, 8 blogs i una web- que "inciten a la violència masclista, la banalitzen, mostren pautes sobre com exercir-la". L'informe recull que els continguts són incitadors de violència masclista -física, psicològica, sexual- tant en l'àmbit públic com privat o bé la plantegen com una pràctica justificada. És el segon informe d'aquest organisme que denuncia aquest tipus de continguts a les xarxes.

En un dels blogs denunciats, per exemple, s'hi troben recomanacions com aquesta: "A vegades simplement se les ha de pegar perquè recordin qui mana, uns bons cops de corretja una vegada a la setmana sempre són recomanables per mantenir la humilitat de la dona". Segons l'escrit de la denúncia, aquesta i la resta de conductes que es difonen en aquests continguts "poden ser susceptibles de constituir un delicte que tipifica l'article 510 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal".

A més, el CAC també ha posat els fets en coneixement de l'empresa Google, propietària de la plataforma de vídeos YouTube, que tenen unes 478.151 visualitzacions. En la mateixa línia, ha contactat amb l'empresa proveïdora de blogs Tumblr i amb la companyia propietària del web Domestic-Discipline. En tots els casos els ha demanat la retirada immediata dels continguts denunciats.