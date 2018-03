Un estudi calcula que els comerços de la Diagonal augmentaran la facturació un 4% amb el tramvia

Res no ha canviat, de moment, en l'àmbit polític pel que fa al projecte de l'equip d'Ada Colau d'enllaçar els tramvies per la Diagonal. El grup d'ERC reitera que, en el ple de divendres, votarà en contra del protocol que el govern porta a debat per tirar endavant la connexió perquè els republicans entenen que no compromet el retorn públic de la inversió. Tot i així, l'Ajuntament continua desgranant el que entén que son els punts forts de la reforma. Si la setmana passada posava en valor el guany d'espai per al vianant, avui s'ha posat el focus en l'impacte que tindrà la reurbanització per al sector comercial de l'avinguda. L'informe que el consistori ha encarregat a l'Insititut Cerdà xifra en fins a un 22% l'increment de facturació previst.

El pas del tramvia entre la plaça de les Glòries i Francesc Macià farà de la Diagonal un eix comercial més homogeni. D'entrada, segons l'informe, el conjunt de comerços viurà un increment de facturació del 4% de mitjana, però en trams que ara tenen poc teixit, com el que va de Sardenya fins a la plaça de les Glòries, el boom podria ser de fins el 22% -del 44% si es miren només els comerços amb façana a la Diagonal i els que se situen en un radi de cent metres. L'informe també pronostica que el tramvia i la reforma associada situaria els locals actius a l'entorn del 90% al conjunt de la Diagonal, mentre que ara hi ha trams on aquest percentatge se situa en el 73%. Per això, segons Lluís Inglada, responsable del treball, l'enllaç tramviari contribuiria a homogeneïtzar l'activitat comercial a la Diagonal, que actualment és molt més dinàmica a la part reformada -el tram fins a passeig de Gràcia- que en la part que queda més a prop de Glòries.

Un dels factors que expliquen el càlcul d'augment de la facturació és l'augment de la mobilitat i, per tant, dels clients potencials. Però, també, el que l'informe anomena "l'efecte aparador": el comerç quedarà més exposat, perquè és multipliquen els usuaris de formes de transport que tenen visibilitat a la façana. A més, es contempla que el trànsit privat passarà als laterals i que, per tant, els acompanyants podran veure els aparadors de més a prop i que el tramvia és un mitjà de transport estable, regular i amb finestres grans, cosa que també permet als viatgers mirar les botigues.

Es calcula, per exemple, que en el tram que actualment té menys comerç, el de Marina a Castillejos, es multiplicarà per 44 el número de persones que poden establir contacte visual amb el comerç. En el primer tram, el més proper a Francesc Macià, en canvi, es multiplicarien per dos. L'estudi s'ha fet dividint la part afectada de la Diagonal en tres entenent que cadascun dels trams té actualment una realitat comercial diferent a la resta i també experimentarà un canvi diferent vinculat a la reforma.

L'estudi ha analitzat l'escenari de l'enllaç com el planteja l'equip d'Ada Colau, amb sis noves parades a la Diagonal, i s'ha fet a partir d'entrevistes a entitats veïnals, comercials, tècnics municipals i independents. L'estudi, que ha costat 46.000 euros, contradiu una de les tesis que havia defensat l'associació de comerciants de Diagonal Centre per oposar-se al projecte, que era la possible creació d'un efecte barrera. Segons l'informe, el nou esquema de mobilitat, que redueix el pas de vehicles privats i autobusos en favor del tramvia i els modes no motoritzats, redueix l'espai d'ocupació destinat al transport. Tant en el pla horitzontal -entre un 40% i un 80% en funció del tram- com en el pla vertical -entre un 15 i un 60%. També es deixa clar que la urbanització de l'avinguda ha de servir per millorar-hi la permeabilitat, perquè hi hauria més passos de vianants i el temps per creuar.

L'informe recull com a possible punt negatiu per al comerç l'impacte de la fase d'obres. En les ciutats franceses que s'han analitzar es va donar una reducció de fins el 5% dels establiments en un primer moment i la recuperació va trigar entre un any -en el cas de Bordeus- i quatre -en el cas de París-. Passats sis anys de les obres, aquestes ciutats ja havien vist una crescuda del 16% del nombre de comerços. Per mitigar el possibles efectes adversos, l'Insituitu Cerdà recomana a l'Ajuntament fer una bona gestió de les obres, cosa que permet reduir el tems de la sotragada. S'aconsella establir un marc de col·laboració amb comerciants i veïns.