Cap de les estratègies de pressió del govern d'Ada Colau sobre ERC per intentar reconduir el seu 'no' al projecte d'unió dels tramvies que es vota en el ple d'aquest divendres sembla que no està obtenint els resultats esperats. Mentre que el govern municipal ja ha posat tota la carn a la graella i ha avisat, per exemple, que no aprovar la votació de divendres deixa en el calaix la reforma urbanística de la Diagonal i hipoteca el tramvia per una dècada, el cap de files d'ERC, Alfred Bosch, ha reiterat avui en una entrevista a TV3 el que va avançar a l'ARA: que no avalaran el protocol que el govern municipal porta a votació. Per què? Perquè creuen que no especifica de manera comprometedora que la inversió pública de l'enllaç –de prop de 200 milions d'euros– no beneficia les empreses privades que exploten el tramvia, sinó que reverteixen en el sector públic. A més, l'enquesta que avui publica aquest diari –encarregada per l'empresa Tram– ha crispat encara més la relació entre Barcelona en Comú i els republicans

L'enquesta recull que gairebé la meitat dels barcelonins estan a favor de l'enllaç i que el percentatge és especialment alt entre els votants de la CUP (77%), BComú (58,8%) i ERC (56,3%). Bosch ha lamentat que es donin per bons els resultats d'una enquesta feta per l'empresa explotadora. A més, ha considerat que els resultats "tampoc són espectaculars", ja que només el 19% dels enquestats diuen que agafarien el tramvia.

540x306 L'enquesta sobre el tramvia crispa més la relació entre ERC i Colau L'enquesta sobre el tramvia crispa més la relació entre ERC i Colau

L'alcaldessa, Ada Colau, però ha reiterat avui que manté la confiança en poder aprovar el projecte perquè les forces que portaven la connexió al seu programa sumen majoria al ple. I, per això, els ha demanat que, abandonin interessos "partidistes", i pensin en la ciutadania. "Cadascú haurà de respondre davant de la ciutadania i els seus votants", ha advertit

"Haurem de tornar a votar-hi en contra", ha avançat el cap de files d'ERC en referència al que passarà en el ple de divendres i després que el seu grup ja votés 'no' al projecte dimecres passat a la comissió d'Urbanisme. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, es va mostrar convençuda, en una entrevista a l'ARA, de poder fer canviar d'opinió els republicans. Sobretot, després que avui tinguin convocada una reunió amb l'Autoritat del Transport Metropolità per esvair dubtes. Bosch, però, ha sigut taxatiu: ERC no té previst cap gir de guió.

Colau també s'ha referit avui a la votació de divendres. "En termes de mobilitat i de salut seria un pas de gegant", ha insistit l'alcaldessa, que ha demanat als partits que prenguin la decisió pensant en la ciutadania i no en interessos electorals. "Sempre estem a temps de desbloquejar la situació", ha insistit. Colau ha defensat que el seu equip està disposat a donar totes les explicacions per seduir ERC. "Cadascú haurà de respondre davant de la ciutadania i els seus votants", els ha advertit. "Ho portem al plenari perquè la feina ja està feta", ha conclòs.