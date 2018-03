La meitat dels barcelonins dona suport al tramvia per la Diagonal

Gairebé la meitat dels ciutadans de Barcelona comparteixen el projecte de tramvia per la Diagonal que defensa el govern d'Ada Colau. A la pregunta "Està més aviat d'acord o en desacord que es construeixi un tramvia que transcorri per tota l'avinguda Diagonal?", el 48,7% dels barcelonins es mostren favorables a la connexió del Trambaix i el Trambesòs, mentre que el 29,5% en són contraris. El 14,4% responen que els hi és indiferent i la resta no ho sap, segons una enquesta de l'empresa Feedback encarregada per l'Ajuntament de Barcelona. El mateix sondeig també revela que el 56,3% dels votants d'ERC -que finalment va votar contra el projecte de Colau- volen el tramvia per la Diagonal i el 27% ho rebutgen.

Els resultats, obtinguts de 1.000 enquestes telefòniques fetes a les nou poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona per on passa el tramvia, apunten que la majoria dels votants de la CUP (el 77%), els Comuns (el 58,8%), ERC (el 56,3%), C's (el 54,1%) i el PSC (el 52,1%) estan a favor del projecte. En canvi, menys de la meitat dels electors del PP (el 44,5%) i ICV-EUiA (el 39,9%) ho volen, i només el 30,2% dels votants de CiU en són favorables. De fet, el 50,4% dels electors de CiU es mostren en contra del tramvia per la Diagonal, seguit del 33,1% del PP, el 28,4% de C's i el 27% d'ERC. El 19,9% dels votants del PSC rebutgen el projecte, igual que el 14,7% dels electors d'ICV-EUiA, el 14,1% dels Comuns i el 12,4% de la CUP.

La connexió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal compta amb més suport fora de la ciutat de Barcelona. Mentre a la capital de Catalunya el 48% dels ciutadans es mostren a favor i el 29% en contra, la mitjana entre els nou municipis per on passa el tramvia -a part de Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Sant Just- és del 52,4% dels habitants favorables al projecte i el 24,2% contraris. El 15,7% asseguren que els hi és indiferent i la resta no ho sap. Per tant, a l'àrea metropolitana els partidaris doblen els contraris. Per poblacions, Sant Just encapçala les mostres favorables (amb el 78,3%), seguida de Sant Adrià de Besòs (el 74,7%), Sant Feliu (el 70,9%), l'Hospitalet (el 67%), Esplugues (el 60,1%) i Cornellà (el 59%). L'única ciutat que se situa per darrere de Barcelona en suport és Badalona (amb el 47,8%).

L'enquesta calcula que si el 52% dels habitants de 17 a 80 anys dels nou municipis estan d'acord amb el tramvia per la Diagonal, això suposa prop de 965.000 persones (el 27,1% hi està totalment d'acord i el 25,3% més aviat d'acord). Pel que fa al 24% d'oposició, representa unes 444.000 persones.