Un camió desfrenat s'encasta contra un arbre a Barcelona i fereix lleument sis persones

Un camió sense frens s'hauria encastat contra un arbre aquesta tarda i hauria ferit sis persones a la confluència entre els carrers Villarroel i Aragó de Barcelona, segons han confirmat fonts municipals al diari ARA. El camioner també hauria resultat ferit en l'accident, que la Guàrdia Urbana destaca que no ha estat provocat.

Ara els agents han obert una investigació per aclarir com s'han produït els fets, que han tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda. Per causes que es desconeixen, el camió hauria perdut els frens i s'hauria acabat desplaçant fins la vorera. Els ferits són el propi camioner, un motorista i cinc vianants, tots ells amb contusions lleus. Els serveis d'emergències han traslladat cinc dels ferits a l'hospital i han atès i donat d'alta dues persones més al carrer.

L'incident amb un camió a l'Eixample de Barcelona és un accident de trànsit via @barcelona_GUB. 7 persones ferides lleus — Mossos (@mossos) 12 d’abril de 2018

Els Mossos d'Esquadra han volgut deixar clar a través de les xarxes socials que es tracta d'un accident de trànsit.